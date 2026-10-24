Stars Selma Blair geht es nach Festnahme am Flughafen ‚großartig‘

Selma Blair - Doc NYC Visionaries Tribute Awards Gala 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2026, 14:00 Uhr

Selma Blair wurde am 11. Oktober am John F. Kennedy International Airport in New York City festgenommen. Zuvor soll es zu einer Auseinandersetzung mit Mitgliedern der Kabinencrew gekommen sein.

Selma Blair geht es nach einem medizinischen Notfall, der Anfang des Monats zu ihrer Festnahme am Flughafen führte, inzwischen wieder gut.

Das bestätigte Sasha Farber, der 2022 mit der Schauspielerin bei ‚Dancing With the Stars‘ getanzt hatte. Die 54-Jährige wurde am 11. Oktober am John F. Kennedy International Airport in New York festgenommen. Zuvor soll es zu einer Auseinandersetzung mit Mitgliedern der Kabinenbesatzung gekommen sein. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte später, dass sie einen medizinischen Notfall im Zusammenhang mit ihrer Multiplen Sklerose (MS) erlitten habe.

Farber, Blairs professioneller Tanzpartner bei der US-Tanzshow, stand nach dem Vorfall mit ihr in Kontakt. Gegenüber dem Magazin ‚People‘ erklärte er: „Ich habe mit Selma gesprochen. Ihr geht es großartig, und ich denke an sie.“ Der Choreograf ergänzte: „Wir sind Familie. Sie ist buchstäblich meine Familie.“

Farber verriet außerdem, dass er mit vielen Promis, mit denen er bei ‚Dancing With the Stars‘ getanzt hat, weiterhin in Kontakt stehe. So habe ihm die ehemalige Kunstturnerin Mary Lou Retton erst zwei Nächte zuvor geschrieben und ihm mitgeteilt, dass er ihr das Leben gerettet habe. „Sie ist auf den Bahamas, macht eine Kreuzfahrt und hat einfach eine gute Zeit“, berichtete er.

Blair hatte 2018 öffentlich gemacht, dass bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert worden war. Die chronische Autoimmunerkrankung betrifft das Gehirn und das Rückenmark. Anfang dieses Monats erklärte ihr Sprecher zudem, Blair leide an einem sogenannten pseudobulbären Affekt, einer neurologischen Erkrankung, die als Folge ihrer MS auftrete und maßgeblich beeinflusse, wie medizinische Episoden auf Menschen wirkten, die sie nicht kennen. Aus diesem Grund reise die Schauspielerin mit einem Assistenzhund, der stets an ihrer Seite bleibe. Die Behörden hätten ihr den Hund jedoch weggenommen.

Abschließend erklärte der Sprecher, dass es „viel mehr zu dieser Geschichte gibt, als bisher berichtet wurde“. Man bitte darum, „alle Fakten in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen, bevor vorschnell geurteilt wird – sei es vor Gericht oder vor dem Gericht der öffentlichen Meinung“.