"Traurig über die Zerstörung" König Charles zeigt sich schockiert von den Überschwemmungen in Europa

König Charles hat sich angesichts der Hochwasserkatastrophe in Europa zutiefst betroffen gezeigt. (the/spot)

SpotOn News | 19.09.2024, 17:52 Uhr

König Charles hat sich in einem neuen Statement schockiert über die Hochwasserkatastrophe in Mitteleuropa geäußert. Zusammen mit Ehefrau Camilla sprach er allen betroffenen Menschen sein Mitgefühl aus.

Verheerende Überschwemmungen halten derzeit immer noch weite Teile in Europa in Alarmbereitschaft. Nun hat sich der britische König Charles (75) schockiert von der angespannten Hochwasserlage auf dem europäischen Festland gezeigt. Mit einem persönlichen Statement hat er Betroffenen seine Anteilnahme ausgesprochen. In einem am Donnerstag (19. September) veröffentlichten Beitrag auf den Social-Media-Kanälen der Royal Family schreibt der Monarch – auch im Namen von Königin Camilla (77): "Meine Frau und ich sind zutiefst schockiert und traurig über die Zerstörung und Verwüstung, die durch die Hochwasserkatastrophe in Mitteleuropa verursacht wurde."

Charles und Camilla sprechen ihr Beileid aus

Besonders betroffen von den Überschwemmungen in Europa waren und sind derzeit die Länder Österreich, Polen, Tschechien sowie Rumänien. Auch in Deutschland steigen derzeit die Pegelstände. König Charles begründet seine mitfühlende Erklärung, damit dass viele Menschen im Vereinigten Königreich "starke, dauerhafte und persönliche Bindungen zu dieser Region" haben. "Gemeinsam mit ihnen sprechen meine Frau und ich all jenen, die auf so tragische Weise ihre Angehörigen, ihre Häuser und ihre Lebensgrundlagen verloren haben, unser tiefes und aufrichtiges Beileid aus.

Camilla und er würden "den Mut und das Engagement der Rettungsdienste" bewundern, "die unermüdlich daran gearbeitet haben, den zahllosen Menschen, deren Leben und Eigentum auf schreckliche Weise zerstört wurde, die dringend benötigte Unterstützung, Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen".

Auf Instagram bedankten sich viele Menschen aus den betroffenen europäischen Ländern in der Kommentarspalte für die Anteilnahme aus dem britischen Königshaus.

