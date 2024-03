Nach Herzschrittmacher-OP König Harald und die Norwegen-Royals: Neues Familienfoto zu Ostern

Die norwegischen Royals schicken mit diesem Foto Ostergrüße.

SpotOn News | 28.03.2024, 13:53 Uhr

Die norwegische Königsfamilie wünscht mit einem neuen Familienfoto frohe Ostern. Zwei Details fallen auf dem Bild besonders auf.

König Harald von Norwegen (87) lässt die jüngsten gesundheitlichen Probleme hinter sich und strahlt auf dem rührenden Familienporträt, das der Palast anlässlich des Beginns der Osterfeierlichkeiten in Oslo unter anderem auf Instagram veröffentlicht hat.

Ein fröhlicher Monarch und sein sehr großer Enkel

Während der Monarch und seine Ehefrau Sonja (86) vorne auf zwei Stühlen Platz genommen haben, steht die nächste und übernächste royale Generation – ebenfalls strahlend – hinter den beiden: Kronprinz Haakon (50), seine Ehefrau Kronprinzessin Mette-Marit (50), ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (19) und ihr Sohn Prinz Sverre Magnus (18). Letzterer hat inzwischen auch seinen Vater von der Größe her überholt.

Es ist das erste offizielle Porträt, seit Harald Anfang des Monats im Osloer Universitätskrankenhaus ein Herzschrittmacher implantiert wurde, nachdem er während eines privaten Urlaubs in Malaysia krank geworden war. Harald "geht es gut", hieß es damals vom Königshaus in einer kurzen Erklärung und er sei bis zum 8. April krankgeschrieben. Sein Sohn, Kronprinz Haakon, übernimmt seither die Pflichten des Königs. Obwohl die Operation nicht lange her ist, wirkte der König auf dem Familienfoto entspannt und fröhlich.

"Die königliche Familie wünscht allen ein frohes Osterfest. Der König und die Königin und die Kronprinzenfamilie haben sich zu Beginn der Osterwoche in Bygdø Kongsgård versammelt", heißt es in der Bildunterschrift.

Norwegens Royals in legerer Kleidung

Für das Foto hat sich die Familie in betont legere Kleidung geworfen. Haakon trägt eine helle Weste über einem hellen Hemd. Kronprinzessin Mette-Marit posiert in einem schicken Ensemble aus cremefarbener Satinbluse und einer schwarzen Hose.

Prinzessin Ingrid Alexandra, die Anfang dieses Jahres ihre militärische Ausbildung begonnen hat, beweist ihr Stilbewusstsein mit einem grauen Blazer in Übergröße zu einer lässigen schwarzen Jeans. Und Prinz Sverre Magnus blickt in einem grün-blau gestreiften Hemd in die Kamera.

Sein Opa Harald trägt einen beigen Pulli mit V-Ausschnitt über einer weinroten Cordhose und seine Großmutter eine elegante Kombination aus Weste und Hose in Dunkelgrün mit einer zartrosafarbenen Schluppenbluse mit Blümchenprints darunter.