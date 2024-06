Vier Tage in den Vereinigten Staaten König Willem-Alexander und Königin Máxima: Volles Programm in den USA

Brian Kemp und seine Frau Marty (li.) sowie König Willem Alexander und Königin Máxima im State Capitol in Atlanta. (eee/spot)

SpotOn News | 10.06.2024, 22:17 Uhr

Es sind arbeitsreiche Tage für König Willem-Alexander und Königin Máxima: Ihre viertägige Reise durch die USA ist am Montag in Atlanta gestartet.

König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53) sind am Montag (10. Juni) in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia gelandet, um ihre viertägige USA-Reise zu absolvieren. Das niederländische Königspaar ist zunächst am Flughafen begrüßt worden, ehe sie den Gouverneur von Georgia, Brian Kemp (60), und dessen Frau Marty Kemp im State Capitol in Atlanta getroffen haben.

Königin Máxima strahlt ganz in Rot

Máxima war mit ihrem knallroten Cape-Kleid der Hingucker bei dem Termin, dazu trug sie eine silberne Brosche, einen roten Fascinator und ebenfalls rote Pumps. Willem-Alexander und Brian Kemp zeigten sich im nahezu gleichen Anzug mit weißem Hemd und hellblauer Krawatte.

Auf dem Instagram-Account des niederländischen Königspaars heißt es, dass vor Ort Gespräche mit dem Gouverneur und den CEOs niederländischer Unternehmen "über wirtschaftliche Zusammenarbeit, hauptsächlich im Bereich nachhaltiger Logistik", geführt worden seien.

Später ging es für Máxima und Willem-Alexander noch zum King Center in Atlanta, das 1968 erbaut wurde. Dort legten die beiden einen Kranz aus weißen Rosen an der Gedenkstätte für Martin Luther King Jr. (1923-1968) nieder und besuchten anschließend das Museum, wie mehrere Videos auf Instagram zeigen.

In der benachbarten historischen Ebenezer Baptist Church, in der Martin Luther King Jr. gepredigt hatte, traf das Königspaar die Vertreterinnen und Vertreter der Kirchengemeinde. Willem-Alexander hielt zudem eine bewegende Rede.

Das ist für ihre USA-Reise geplant

In den kommenden Tagen geht es für den König und die Königin der Niederlande auch noch nach New York. "Der Arbeitsbesuch unterstreicht die engen Beziehungen zwischen dem niederländischen Königreich und den Vereinigten Staaten sowie die Wirtschaftsbeziehungen mit den US-Bundestaaten Georgia und New York", wird auf dem Instagram-Account der Royals weiter ausgeführt.