Queen Camilla at garden party for the HMS Astute Ship's Company and family - Avalon - July 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2025, 09:00 Uhr

Königin Camilla ist die erste Frau, die den Titel Vice Admiral des Vereinigten Königreichs erhalten hat.

Die Royal Navy hat bestätigt, dass ihr der Titel am Mittwoch (16. Juli), einen Tag vor ihrem 78. Geburtstag, von ihrem Ehemann König Charles verliehen wurde.

In einer Stellungnahme sagte General Sir Gwyn Jenkins RM, First Sea Lord und Chef des Marinenstabes: „Wir fühlen uns geehrt, Ihre Majestät die Königin auf der Marinebasis HM Naval Base Devonport begrüßen zu dürfen. Der Besuch Ihrer Majestät war ein enormer moralischer Auftrieb, und die ehrenvolle Ernennung spiegelt die hohe Wertschätzung wider, die wir alle für Ihre Majestät empfinden.“ Er ergänzte, dass ihre Ernennung „die Beziehung Ihrer Majestät zum Dienst weiter stärken“ werde. Die Königin ist die erste Frau und erst das zweite Mitglied der königlichen Familie, dem dieser Titel verliehen wurde – dieser kann nur vom Monarchen auf Vorschlag des First Sea Lord vergeben werden.

Vor der Ernennung zur Vice Admiral besuchte Camilla die HMS Astute auf der Marinebasis in Devonport. Dort inspizierte sie eine Königliche Ehrenwache von U-Boot-Besatzungen und ging an Bord der Astute für ein Gruppenfoto mit jenen, die das Boot in den vergangenen 20 Jahren befehligt haben. Die erste Indienststellung der HMS Astute wurde offiziell beendet. Die Flagge und die Union Jack wurden niedergeholt, während die Nationalhymne gespielt wurde.

Nach den formellen Zeremonien nahmen Königin Camilla und König Charles an einem Gartenfest auf dem Gelände der HMS Drake teil. Chief Petty Officer Stuart ‚Splash‘ Ashdown, Mitglied der ursprünglichen Crew der Astute, war ebenfalls anwesend. Er sagte in einer Erklärung: „Es ist schön, den Kreis zu schließen – und die Königin wiederzutreffen. Sie steht ständig mit uns in Kontakt, schickt Briefe, Weihnachtskarten und Ähnliches, wenn wir unterwegs sind.“