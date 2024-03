Stars Königin Camilla: So geht es König Charles wirklich

Queen Camilla - Kenya - October 31st 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2024, 08:00 Uhr

Königin Camilla hat enthüllt, dass es König Charles inmitten seiner Krebsbehandlung „sehr gut“ geht.

Der 75-jährige Monarch hat auf Anweisung der Ärzte öffentliche Auftritte verschoben, nachdem bei ihm Anfang des Jahres eine unbekannte Form von Krebs diagnostiziert wurde. Jetzt hat seine Frau ein Update zu seinem Zustand gegeben.

Wie ‚HELLO!‘-Magazin berichtet, sagte sie während eines Solo-Besuchs in Nordirland: „Ihm geht es sehr gut. Er war sehr enttäuscht, dass er nicht kommen konnte.“ Jemand scherzte darüber, dass Männer „nicht die besten Patienten sind“, und die Königin witzelte: „Ich versuche, ihn in Ordnung zu halten.“ Während ihr zweitägiger Besuch am Donnerstagmorgen (21. März) fortgesetzt wurde, besuchte Camilla das Delikatessengeschäft Arcadia in Belfast, bevor sie andere familiengeführte Geschäfte wie Coffey‘s Butcher und Knotts Bakery besuchte, wo sie Tüten mit lokalen Produkten zum Mitnehmen erhielt. In der Metzgerei, die in dritter Generation von der Familie geführt wird, zeigte sie sich beeindruckt von der „großen Auswahl“. Sie sagte: „Es ist wunderbar, es ist alles sehr verlockend. Es ist schön zu sehen, wie du aufblühst.“ Nachdem sie einige der Spezialitäten des Ladens probiert hatte – darunter Rindfleischwürstchen, Belfaster Gurken und Gemüsebrötchen – neckte sie: „Ich werde sie meinem Mann mitbringen, er wird wirklich das Beste daraus machen.“

Nach ihrem Besuch in der Bäckerei war sie jedoch weniger erpicht darauf, zu teilen, und scherzte, dass sie den Obstlaib und den eisgekühlten Madeira vielleicht nicht mit nach Hause nehmen würde. Mitbesitzer William Corrie verriet: „Sie sagte, sie würde auf dem Heimweg einige davon essen.“