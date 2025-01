"Inspiriert von einem Fisch" Königin Margrethe II. gestaltet Jubiläumbecher für Royal Copenhagen

Wenn sie nicht den dänischen Thron bestiegen hätte, wäre Margrethe II. wohl Künstlerin geworden. Ihre kreative Ader lebt sie nun im royalen Ruhestand so richtig aus. Am 15. Januar wurde ihre Zusammenarbeit mit der dänischen Porzellanmarke Royal Copenhagen bekannt gegeben.

Sie illustrierte schon eine dänische Ausgabe von "Herr der Ringe" und gestaltete Theateraufführungen als Kostümbildnerin mit: Nun hat Königin Margrethe II. (84) eine neue kreative Arbeit vorgelegt. Zum 250. Jubiläum der dänischen Porzellanmarke Royal Copenhagen entwarf sie einen Jubiläumsbecher. Die Zusammenarbeit unter dem Motto "Eine majestätische Geschichte" stellte das traditionsreiche Unternehmen mit Sitz in der dänischen Hauptstadt am Mittwoch, 15. Januar, vor.

So kam sie auf das Fisch-Motiv

Margrethe, die auch nach der Thronübergabe an Sohn Frederik (56) im Januar 2024 ihren Titel behielt, illustrierte einen Jubiläumsbecher, der nur im Jahr 2025 erhältlich ist. Sie habe sich gewünscht, dass der Becher sowohl für heiße Getränke als auch zum Aufbewahren kreativer Utensilien auf dem Schreibtisch genutzt werden könne, heißt es auf der Homepage von Royal Copenhagen. Das Unternehmen unterstrich die langjährige Verbindung zum dänischen Königshaus: Sie sei "so alt wie die Marke selbst", da die Porzellanfabrik 1775 von Königin Juliane Marie (1729-1796) gegründet wurde.

Die jetzige Zusammenarbeit sei "ein prachtvolles Zeugnis" des königlichen Erbes und der gemeinsamen Leidenschaft für die Kunst. Die 84-Jährige wählte zwei handgemalte kobaltblauen Fische, die durch Wellen gleiten. Wie sie auf diese Idee kam, verriet die Königin auch: "Das Motiv der Tasse ist inspiriert von einem Fisch, den ich vor vielen Jahren in Frankreich gemalt habe. Ich mochte es schon immer und finde, die handbemalte Dekoration sieht so schön auf dem Porzellan aus", wird sie zu einem Video zitiert, in dem sie selbst Pinselstriche wagt.

Immer wieder im künstlerischen Einsatz

Margrethe hat sich bereits während ihrer 52-jährigen Amtszeit immer wieder künstlerisch betätigt. Sie malt, bastelt und entwirft mit Begeisterung. Einmal sagte sie: "Überall, wo ich bin, liegen Papierschnipsel herum." Anfang Februar 2024 erhielt sie den Filmpreis "Robert" für das beste Kostümdesign im Netflix-Film "Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung". Im Sommer 2024 lief im Tivoli mit dem Märchenballett "Tölpel-Hans" einmal mehr ein Stück, bei dem Margrethe für Kostüme und Bühnenbild verantwortlich zeichnete.