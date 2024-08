Trauer in der Musikwelt Kollaps auf der Bühne: Rapper Fatman Scoop stirbt mit 53 Jahren

Trauer um den Rapper Fatman Scoop. (hub/spot)

SpotOn News | 31.08.2024, 17:34 Uhr

Trauer in der Musikwelt: Rapper Fatman Scoop ist nach einem Zusammenbruch bei einem Auftritt verstorben. Er wurde 53 Jahre alt.

Isaac Freeman III, auch bekannt als Fatman Scoop, ist tot. Das berichtet unter anderem das US-Promiportal "TMZ". Der Musiker, der nur 53 Jahre alt wurde, war am Freitagabend auf der Bühne zusammengebrochen. Der Tourmanager des Rappers hat einen Beitrag veröffentlicht, in dem es heißt: "Ich bin ehrlich gesagt sprachlos… Du hast mich um die ganze Welt gebracht und mich neben dir auf einigen der größten und tollsten Bühnen auf diesem Planeten auftreten lassen, die Dinge, die du mir beigebracht hast, haben mich wirklich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin. Vielen Dank, ich liebe dich".

Er wurde noch ins Krankenhaus gebracht

Der gebürtige New Yorker Fatman Scoop soll nach Informationen von "TMZ" zuvor zusammengebrochen sein. Er habe wiederbelebt werden müssen und sei in ein Krankenhaus transportiert worden. Der Vorfall ereignete sich dem Bericht zufolge am Freitag (30. August) im Town Center Park in Hamden, Connecticut. Der Musiker soll auf der Bühne plötzlich ohnmächtig geworden und umgefallen sein. Behörden bestätigten gegenüber "TMZ", dass es gegen 20:30 Uhr einen medizinischen Notfall gegeben habe.

Fatman Scoop hat bereits mit vielen großen Namen im Hip-Hop zusammengearbeitet, etwa Missy Elliott (53) und Mariah Carey (55).