Ob Strandtag oder Date-Night Kragen tragen: Vielfältige Style-Ideen zum Modetrend

In dieser Saison sind Kragen ein fester Bestandteil in den Garderoben der Fashionistas. Der Modetrend hebt jedes Outfit auf die nächste Stufe. Ob an Kleidern für Date-Nights oder an Badeanzügen für einen Tag am Meer - Kragen finden dieses Jahr überall ihren Platz.

Kragen finden dieses Jahr ihren Weg von Golfplätzen und Büros in den Kleiderschrank jeder Frau. Nicht nur im Alltag machen sie sich in Form von Poloshirts gut: Kragen verwandeln auch Kleider und Badeanzüge in echte Mode-Highlights.

Eleganter Urlaubsbegleiter

Der Badeanzug von Mode-Influencerin Caro Daur (29) eignet sich perfekt für einen stilvollen Auftritt am Strand. Mit dem enganliegenden Einteiler in Schwarz mit weißem Kragen ist sie trotz der schlichten Farben ein echter Hingucker. Die sonnengebräunten Beine wirken durch den hohen Beinausschnitt extra lang und der spitze, elegante Kragen betont das Dekolleté. Eine große Beach Bag darf natürlich nicht fehlen. In der schwarzen Tasche mit Plüschhenkeln finden Sonnencreme, Handtuch, Buch und mehr Unterschlupf.

Für ein Date nach Feierabend

Steht abends eine Verabredung an, ist ein Kleid mit Polokragen eine stilsichere Wahl. Lifestyle-Influencerin Rachel Ward zeigt mit ihrem olivgrünen Polokleid aus Rippstrick, dass es nicht viel für den perfekten Date-Look braucht. Dezente Accessoires wie eine silberne Uhr sowie dünne Armreifen und Ohrringe geben dem Outfit einen edlen Touch. Die pistaziengrüne Baguette-Bag, die farblich perfekt auf das Kleid abgestimmt ist, stellt das i-Tüpfelchen des Outfits dar.

Sportlich unterwegs

Neben dem Sport drehte sich auch in Wimbledon wieder alles um das Thema Mode. Stars und Modeliebhaberinnen besuchten das Tennisturnier in besonders edlen Looks mit einem Hauch von Sportlichkeit. Das Thema Kragen passte hier allemal auf die Tribüne.

Lifestyle-Influencerin Polly Sayer etwa schaffte mit ihrem Outfit den perfekten Spagat zwischen Eleganz und Sport. Ihr leichtes Baumwollkleid in Weiß bestach durch dunkelblaue Akzente an Kragen, Armen und Taschen sowie eine zarte Schleife am Dekolleté. Eine getönte Sonnenbrille in Schwarz und eine sommerliche Boho-Bag in Beige komplettierten das geschmackvolle Ensemble.