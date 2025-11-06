Stars Kris Jenners Familie plant eine ‚besondere Feier‘

Kris Jenner - Nov 2024 - Kathy & Nicky Hilton's Annual Christmas Party - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2025, 09:00 Uhr

Die Kinder von Kris Jenner planen eine „besondere Familienfeier“ zu ihrem 70. Geburtstag.

Die Showbiz-Matriarchin wurde am Mittwoch (05. November) 70 Jahre alt und ihre Kinder haben seit Monaten an der Feier gearbeitet. Ein Insider sagte dem Magazin ‚People‘: „Man würde niemals denken, dass sie 70 ist. Klar, sie sieht großartig aus, aber es ist ihre Energie, die heraussticht. Sie hat diese unaufhaltsame Lebensfreude.“

Kris – die mit ihrem verstorbenen Ehemann Robert Kardashian die Kinder Kourtney (46), Kim (45), Khloé (41) und Rob (38) hat, sowie mit ihrer Ex Caitlyn Jenner die Töchter Kendall (30) und Kylie (28) – sei „sehr in das Leben ihrer Kinder und Enkelkinder eingebunden“. Der Insider fügte hinzu: „Sie ist einfach einer dieser Menschen, die alles aufregend wirken lassen.“

Unterdessen lobte Kris ihren Schönheitschirurgen schon früher als „echten Profi“. Der Reality-Star sprach voller Bewunderung über Dr. Garth Fisher, nachdem Kylie Jenner verraten hatte, dass der in Los Angeles ansässige Chirurg für ihre Brustvergrößerung verantwortlich sei. Nachdem Kylie Dr. Fisher für seine Arbeit gelobt hatte, schrieb der Chirurg auf Instagram: „Ich fühle mich geehrt, von Kylie erwähnt zu werden – ihre freundlichen Worte waren unerwartet, aber wirklich geschätzt.“ Kris meldete sich daraufhin in den Kommentaren zu Wort, um Dr. Fisher ebenfalls zu loben. Sie verriet außerdem, dass Dr. Fisher für ihr erstes Facelifting im Jahr 2011 verantwortlich war. Kris schrieb: „Garth, du bist ein echter Superstar und absoluter Profi!! Du hast 2011 mein erstes Facelifting gemacht – vor 14 Jahren!!! – und es zu einer unglaublichen Erfahrung gemacht. Du hast uns sogar erlaubt, zu filmen, damit andere einen Einblick bekommen und keine Angst haben müssen.“