Stars Kristen Bell teilt eine Ehe-Reue mit Dax Shepard

Screen Actors Guild Awards 2025 - Kristen Bell - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin hat ihre wilden Zeiten verpasst, da sie ihren Kollegen zu früh heiratete.

Kristen Bell wünscht sich, sie hätte sich „ein bisschen mehr ausgetobt“, bevor sie Dax Shepard heiratete.

Die 45-jährige Schauspielerin, die den Podcaster im Oktober 2013 ehelichte, ist „ein wenig reumütig“ darüber, dass sie vor der Ehe nicht mehr Dating-Erfahrungen gesammelt hat. Kristen machte dieses Geständnis, als sie gemeinsam mit ihrer ‚Nobody Wants This‘-Kollegin Justine Lupe in Dax’ Podcast ‚Armchair Expert‘ auftrat. Justine erzählte Dax und seiner Co-Moderatorin Monica Padman: „Ich hatte nicht viele Langzeitbeziehungen. Ich hatte eher so sechs Monate, drei Monate, immer wieder in meinen Zwanzigern.“ Daraufhin antwortete Dax: „Kristen ist ein bisschen reumütig. Sie war sehr aktiv. Sie war sexuell sehr aktiv und sie wünscht sich, sie wäre noch aktiver gewesen.“ Seine Frau erklärte: „Ich wünschte einfach, ich hätte mich ein bisschen mehr ausgetobt.“

Monica hakte bei dem ‚Frozen‘-Star, der mit Dax die Töchter Lincoln (12) und Delta (10) hat, nach, wie aktiv sie gewesen sei. Dax erklärte eine Skala, bei der null „Jungfrau“ und zehn „Sexarbeiterin“ bedeutet. Kristens Antwort: „Vier. Und ich wünschte, ich wäre vielleicht auf sechs gekommen.“ Die Schauspielerin lobte ihren 50-jährigen Ehemann dafür, „einen großen Teil [ihrer] Sexualität hervorgebracht“ zu haben. Sie fügte hinzu: „Vor dir war ich nie so sexuell.“

Unterdessen hatte Kristen bereits früher verraten, dass sie versucht, ihren Kindern ein positives Beispiel im Umgang mit Konflikten zu geben. Sie sagte dem ‚People‘-Magazin: „Wir versöhnen uns immer vor ihnen, wenn jemand schnippisch, frustriert oder streitlustig wird – was ja jedem mal passiert. Wir lösen Konflikte nicht hinter verschlossenen Türen. Selbst wenn wir zum Beispiel beim Abendessen sitzen, einer genervt ist und schnippisch reagiert und wir dann ins Bett gehen – am nächsten Morgen entschuldigen wir uns.“