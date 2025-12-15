Stars Kristen Stewart enthüllt die schönsten Seiten der Ehe mit Dylan Meyer

Kristen Stewart enthüllt die schönsten Seiten der Ehe mit Dylan Meyer.

Kristen Stewart sagt, dass die Ehe mit Dylan Meyer ihr Gefühl von Zuhause und Identität neu geprägt hat.

Der ‚Twilight‘-Star (35) und die 38-jährige Drehbuchautorin gaben sich am Ostersonntag dieses Jahres im Garten ihres Hauses in Los Angeles das Jawort. In einem neuen Interview sprach die Schauspielerin nun darüber, wie dankbar sie für die Familie ist, die sie sich bewusst aufgebaut hat. Gegenüber ‚Esquire‘ sagte sie: „Es ist so schön, eine Familie zu haben. Es ist so schön, kein haltloser Einzelmensch zu sein. Dylan kam in mein Leben, und ich dachte sofort: ‚Es ist so wichtig, die Menschen, die dich umgeben, gezielt auszuwählen und zusammenzustellen.'“ Kristen beschrieb anschließend eine Eigenschaft, die sie besonders an ihrer Partnerin schätzt — ihre Weigerung, sich mit Unsinn abzugeben — und wie diese Dynamik sie stärkt. Sie sagte: „Dylan lässt sich einfach keinen Blödsinn gefallen. Ich wirke vielleicht nicht immer so, aber ich bin eigentlich ein ziemlich netter Mensch. Es stärkt einen, mit jemandem zusammen zu sein, der dich daran erinnert, dass dein Leben in deinen eigenen Händen liegt.“

Die Regisseurin gab außerdem zu, dass ihr die Momente der Einsamkeit am Morgen gut tun. Sie erklärte: „Ich bin ständig unter Leuten. Ich bin Widder, also ist es selten, dass ich nicht in einer Gruppe bin. Ich stehle mir gern Zeit und erinnere mich daran, allein zu sein.“ Das Paar verlobte sich 2021 nach zwei Jahren Beziehung.

Unterdessen haben Kristen und Dylan ihre Eizellen einfrieren lassen, um sich die Möglichkeit zu erhalten, in Zukunft eine Familie zu gründen. Kristen verriet: „Wir haben wirklich nervige Dinge gemacht wie unsere Eizellen einfrieren lassen und so. Falls wir wollen, können wir das.“ Der ‚Charlie’s Angels‘-Star gab zu, dass er sich darauf freue, eines Tages Kinder zu haben. Gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin sagte Kristen: „Ich weiß nicht, wie meine Familie aussehen wird, aber es gibt keinen Weg, auf dem ich nicht irgendwann Kinder einsammle. Und idealerweise sage ich an irgendeinem Punkt bald: ‚Ich möchte ein Kind bekommen.‘ Das möchte ich wirklich.“