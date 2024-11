Seit zehn Jahren verheiratet Kryptisches Posting: Hat sich Jessica Simpson von ihrem Mann getrennt?

Jessica Simpson und Eric Johnson sind seit 14 Jahren ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder. (ae/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 08:43 Uhr

Auf Instagram hat Jessica Simpson ein musikalisches Comeback angekündigt und mit kryptischen Zeilen gleichzeitig neue Gerüchte über ein Ehe-Aus befeuert. Viele Fans sind überzeugt, dass sie mit ihren Zeilen auf ihren Ehemann anspielt.

Fans glauben, dass Jessica Simpson (44) mit einem kryptischen Posting einen Hinweis auf die Trennung von ihrem Mann Eric Johnson (45) gegeben hat. Die Schauspielerin und Sängerin ist seit zehn Jahren mit dem ehemaligen Profi-Footballspieler verheiratet und hat drei Kinder mit ihm.

Sie habe alles ertragen, "was ich nicht verdient habe"

Die "With You"-Sängerin gab am Montag (11. November) auf Instagram ihre Rückkehr zur Musik bekannt – und heizte gleichzeitig die schon länger schwelenden Gerüchte über ein Ehe-Aus erneut an. "Interviews in meinem Musikzimmer in Nashville, wo ich meine einzigartige Magie entdeckte", schrieb Simpson zu einer Reihe sinnlicher Bilder von sich. Sie fügte hinzu: "Dieses Comeback ist persönlicher Natur. Es ist eine Entschuldigung an mich selbst dafür, dass ich alles ertragen habe, was ich nicht verdient habe."

Meint sie damit etwa ihren Ehemann? Fans spekulieren jedenfalls eifrig unter dem Instagram-Beitrag, viele sind überzeugt, dass sie damit die Trennung andeutet. "Ich denke schon, denn sie hat schon vor einiger Zeit aufgehört, über ihn zu posten und auf keinem ihrer Bilder ist ein Ehering zu sehen", heißt es etwa in einem Kommentar.

Schon Anfang des Jahres gab es Spekulationen um ihre Ehe

Bereits im Februar löste Simpsons Valentinstags-Posting Scheidungsspekulationen auslöste, da die Sängerin auf den Schnappschüssen allein zu sehen war. Am selben Abend zeigte sich das Paar jedoch bei einem Essen in Los Angeles. Im April postete die 44-Jährige dann noch Schnappschüsse aus dem Familienurlaub.

Das Paar ist seit 2010 liiert und seit 2014 verheiratet. Die beiden haben die drei gemeinsamen Kinder Maxwell "Maxi" Drew (12), Ace Knute (11) und Birdie Mae (5). Zuvor war Simpson von 2002 bis 2006 mit dem Sänger und Schauspieler Nick Lachey (51) verheiratet.

In den vergangenen Jahren war es beruflich um Jessica Simpson relativ ruhig geworden. In einer "Bustle"-Titelgeschichte im Juli 2023 sprach sie darüber, dass es sie "fassungslos" mache, dass ihre Fans immer noch an ihr interessiert seien. "Es ist für mich ein Rätsel, dass ich relevant geblieben bin und die Leute neugierig sind. Denn ich habe nicht unterhalten. Ich habe überhaupt nicht unterhalten." Sie machte statt mit Karriereerfolgen eher Schlagzeilen mit Gewichts- und Suchtproblemen. Auf Instagram erinnert sie regelmäßig daran, dass sie seit 2017 trocken ist.