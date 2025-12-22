Film Kumail Nanjiani trotz Kritik ’sehr stolz‘ auf seine Marvel-Rolle

Kumail Nanjiani - August 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2025, 19:00 Uhr

Kumail Nanjiani blickt trotz des Misserfolgs von ‚Eternals‘ mit Stolz auf seine MCU-Rolle zurück.

Der Schauspieler, der Kingo in dem 2021 erschienenen Film verkörperte, sagte im ‚NPR‘-Podcast ‚Wild Card‘: „Ich bin sehr stolz auf meine Leistung. Und es ist selten, dass ich das sage, aber ich würde nichts daran ändern.“

‚Eternals‘ spielte weltweit 402 Millionen Dollar ein und schnitt damit schlechter ab als erwartet. Für Nanjiani, der einen Vertrag über sechs Marvel-Filme unterschrieben hatte, brach damit eine berufliche Perspektive weg, was ihn schließlich in Therapie führte. In ‚Working It Out‘ schilderte er: Die schlechten Kritiken und das Finanz¬ergebnis hätten ihn „zu sehr erschüttert“. Er habe gedacht: „Das wird mein Job für die nächsten zehn Jahre.“ Doch danach „passierte nichts davon“.

Trotzdem betont Nanjiani, Rückschläge als Lernchance zu sehen. „Ich kann nicht bestimmen, wie gut etwas wird oder wie das Publikum reagiert. Ich kann nur entscheiden, ob ich daraus lerne.“ Diese Haltung, sagt er, müsse er sich „immer wieder“ in Erinnerung rufen, denn ein Scheitern sei oft „eine Gelegenheit“.