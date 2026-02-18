Stars Kurt Cobains Tod von Top-Polizist als möglicher Mord bezeichnet

Der Tod von Kurt Cobain ist von dem Polizisten, der den Fall überprüfte, als möglicher Mord bezeichnet worden.

Der Nirvana-Frontmann starb im April 1994 im Alter von 27 Jahren an einer Schussverletzung am Kopf. Neil Low behauptet nun, die physischen Beweise „passen nicht zusammen“ – und wirft der ursprünglichen Untersuchung vor, fehlerhaft gewesen zu sein.

Low, ein pensionierter Hauptmann der Polizei von Seattle, sagte der ‚Daily Mail‘: „Ich glaube einfach nicht, dass Kurt sich das selbst angetan hat.“ Er bezeichnete die Ermittlungen außerdem als „verpfuscht“. Low wurde 2005 von seinem Polizeichef beauftragt, den Fall zu überprüfen, und erhielt vollständigen Zugang zu den Akten und Beweisen. Er sagte weiter: „Beim Schreiben von Berichten gibt es immer menschliche Fehler – Dinge werden missverstanden, falsch wiedergegeben oder vergessen.“ Er ist der Meinung, seine Vorgänger seien in die Irre geführt worden, und fügte hinzu: „Vielleicht wäre ich auch darauf hereingefallen, aber jetzt denke ich, es ist ein Mord, und ich glaube, der Fall sollte wieder eröffnet werden.“

Die Polizei von Seattle erklärte jedoch gegenüber der ‚Daily Mail‘: „Kurt Cobain starb 1994 durch Suizid. Das ist weiterhin die Position der Seattle Police Department.“

Low verwies auf aus seiner Sicht auffällige Details bei Blutspuren, der Wirkung der Schrotflinte und Widersprüche zwischen Autopsie und Polizeiberichten. Er sagte: „Ich habe die Akte gelesen, und ich kann sagen, was die Beweise zeigen – und das ist nicht Suizid.“ Er stellte außerdem frühe öffentliche Aussagen von Polizeisprecherin Vinette Tishi und Gerichtsmediziner Dr. Donald Reay infrage, die kurz nach dem Fund von einem Suizid ausgegangen waren.

Cobains Leiche wurde drei Tage später in einem Gewächshaus an seinem Haus in Seattle von einem Elektriker entdeckt. Der Gerichtsmediziner von King County stufte den Tod als Suizid ein und erklärte, Cobain habe eine Remington Model 11-Schrotflinte benutzt, die in seinen Armen gefunden wurde, während sich in der Nähe ein Abschiedsbrief befand. Diese Einstufung gilt seit mehr als drei Jahrzehnten.