Stars Kyle MacLachlan würde Rückkehr zu ‚Desperate Housewives‘ in Erwägung ziehen

Kyle MacLachlan - April 2024 - Famous - Fallout Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2025, 09:00 Uhr

Kyle MacLachlan steht einer Rückkehr zu ‚Desperate Housewives‘ offen gegenüber.

Der 66-jährige Schauspieler verkörperte zwischen 2006 und 2012 die Figur des Orson Hodge in der ABC-Serie. Aktuell befindet sich eine Neuauflage der Erfolgsserie in der Entwicklung und MacLachlan verriet, dass er auch eine Rolle in der neuen Version in Erwägung ziehen würde.

Kyle sagte dem ‚People Magazine‘: „Das wäre spaßig. Ich meine, Wisteria Lane existiert ja noch immer im Universal-Studio-Gelände. Es ist Teil der Studiotour!“ Der ‚Blue Velvet‘-Star erklärte auch, dass er eine mögliche Rolle als eine völlig neue Gelegenheit in seiner Karriere betrachten würde. Er fügte hinzu: „Wenn es um ‚Desperate Housewives‘ geht, falls das zurückkommt – und falls sie mich überhaupt zurückhaben wollen – müsste ich mir die Rolle ansehen und ein Gefühl dafür bekommen, was sie sich für die Figur vorstellen.“ Er würde das Projekt also wie jedes andere betrachten, bei dem er eine Rolle erst einmal kennenlernen muss: „Ich würde es so angehen, als wäre es etwas völlig Neues, das an mich herangetragen wurde, und dann meine Entscheidung auf Grundlage der Rolle, der Figur und des ganzen Prozesses treffen. Ich würde es behandeln, als wäre es eben etwas anderes (Neues), das mir angeboten wurde, und dementsprechend entscheiden.“

Kyle erklärte zuvor, dass er vor einer ähnlichen Entscheidung stand, als er sich dazu entschloss, als Special Agent Dale Cooper in der Kultserie ‚Twin Peaks‘ des verstorbenen David Lynch zurückzukehren – eine Serie, die in den frühen 1990ern zwei Staffeln lief, bevor sie 2017 wiederbelebt wurde. Er sagte: „Die Sache bei der Rückkehr zu ‚Twin Peaks‘ war, dass David sich dazu entschied, nicht einfach dort weiterzumachen, wo wir aufgehört hatten, sondern eine völlig neue Reise für die Figur zu schaffen. Und ich konnte im Reboot sogar ein paar verschiedene Figuren spielen.“