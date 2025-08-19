Stars Kylie Jenner dementiert Spekulationen über angebliche Trennung von Timothée Chalamet

Timothee Chalamet and Kylie Jenner At The Los Angeles Lakers Game 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 11:00 Uhr

Kylie Jenner scheint den Spekulationen über eine angebliche Trennung von Timothée Chalamet ein Ende gesetzt zu haben.

Die 28-jährige Reality-TV-Prominente, die einst im Mittelpunkt von ‚Keeping Up with the Kardashians‘ stand, wurde in den letzten Monaten immer wieder mit Berichten darüber konfrontiert, dass ihre Beziehung zu ihrem 29-jährigen Partner in der Krise stecken würde.

Doch jetzt hat Jenner ein Instagram-Posting des Schauspielers geliked, was ein subtiler, aber vielsagender Schritt inmitten der Spekulationen sein könnte, wie Fans sagen. Kylie machte diese Geste, nachdem Timothée ein Poster für seinen kommenden Film ‚Marty Supreme‘ geteilt hatte. Über die Fernbeziehung der beiden Stars berichtete ‚People‘ vor Kurzem: „Timothée hat ‚Dune‘ in einem Studio in Budapest gedreht und Kylie hat auch gearbeitet.“ Ein Wissender fügte hinzu, dass es das Paar trotz ihres geschäftigen Terminkalenders schaffen würde, ihre Beziehung nicht zu vernachlässigen. Der Insider enthüllte: „Obwohl Kylie einen Privatjet hat, dauert der Flug (zu Timothée) trotzdem 12 Stunden. Sie ist Mutter und arbeitet auch. Sie schaffen es aber, dass es klappt. Sie nutzen fast täglich FaceTime. Sie vermissen sich und verstehen sich gut.“