Musik Kylie Minogue: Sie will weiter in Vegas auftreten Kylie Minogue plant Berichten zufolge, ihre Residenz in Las Vegas im Voltaire fortzusetzen. Die ‚Padam Padam‘-Hitmacherin beendete am Samstag (4. Mai) ihre allererste Sin City-Serie ‚More Than Just a Residency‘ am neuen Veranstaltungsort. Jetzt wurde behauptet, dass das 55-jährige Pop-Idol für einen weiteren Auftritt mit einem neuen Album zurückkehren wird. In ihrer Ansprache an das […]