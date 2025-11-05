Musik Kylie Minogue hatte ’so viel Spaß‘ bei der Wiederentdeckung ihres Weihnachtsalbums

2 - Kylie Minogue - O2 Arena 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 14:00 Uhr

Kylie Minogue hatte 'so viel Spaß' bei der Wiederentdeckung ihres Weihnachtsalbums und teasert neue LP 'Fully Wrapped'.

Kylie Minogue hatte „so viel Spaß“, als sie ihr Weihnachtsalbum ‚Kylie Christmas‘ erneut aufgriff.

Die 57-jährige Sängerin veröffentlicht am Mittwoch (05. November) eine Sonderedition ihres zehn Jahre alten Festtagsalbums unter dem Titel ‚Kylie Christmas (Fully Wrapped)‘. Für die Neuauflage hat sie der 2015 erschienenen Platte „ein wenig extra Glanz“ verliehen. Über das neue Album sagte Kylie: „Es hat so viel Spaß gemacht, ‚Kylie Christmas‘ zehn Jahre später noch einmal zu entdecken. ‚Fully Wrapped‘ hat mir die Möglichkeit gegeben, vier neue Songs zu schreiben und aufzunehmen und ein wenig extra Glanz hinzuzufügen – ich kann es kaum erwarten, dass alle die neue Single ‚XMAS‘ aufdrehen!“

Am Dienstagabend (04. November) kündigte Kylie auf Instagram die Veröffentlichung der überarbeiteten Version der LP für Mittwoch an. Sie schrieb: „‚Kylie Christmas (Fully Wrapped)’… Morgen!“ In einem kurzen Promo-Clip trägt die Pop-Ikone ein rotes Kleid und ist von Weihnachtsgeschenken umgeben. Die aktualisierte Version des Albums enthält vier neue Titel: ‚Hot In December‘, ‚This Time Of Year‘, ‚Office Party‘ und die neue Single ‚XMAS‘.

Die Veröffentlichung folgt auf Kylies 17. Studioalbum ‚Tension II‘, das sie im Oktober 2024 herausbrachte, sowie auf ihr Livealbum ‚Tension Tour//Live 2025‘, das im September erschien. Damit setzt sie direkt ihre rekordverdächtige 66-Stationen-Welttour fort – ihre größte seit 2011 –, bei der sie auf fünf Kontinenten auftrat. Die ‚Tension Tour‘ begann im Februar in Perth, Australien, und führte durch Asien und Nordamerika, darunter zwei ausverkaufte Shows im Madison Square Garden in New York. Im Mai kehrte Kylie für Arena-Shows nach Großbritannien zurück, gefolgt von einem Sommer voller sensationeller Auftritte in Europa und Lateinamerika. Die Tour feierte nicht nur ihre erfolgreichen Alben ‚Tension‘ und ‚Tension II‘, sondern bestätigte auch erneut ihren Status als eine der magnetischsten Live-Künstlerinnen der Popmusik.