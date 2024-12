Musik Kylie Minogue: ,Tension Tour’ wird der „Knaller“

One&Only Aesthesis Grand Opening Party 2024 - Kylie Minogue - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2024, 11:00 Uhr

Kylie Minogue sagt, dass ihre ,Tension Tour‘ „ein echter Knaller und kein Füller“ sein wird.

Die ,Can’t Get You Out Of My Head‘-Hitmacherin hat ihren Fans verraten, dass sie in ihrem 37 Jahre alten Katalog stöbern wird, um einige ihrer klassischen Hits zu präsentieren, aber es wird auch „haufenweise neues“ Material geben, wenn sie nächstes Jahr auf die Bühne kommt. Sie sagte der ,Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ,The Sun‘: „Ich habe im vergangenen Jahr eine Reihe von Festivals und einmaligen Shows gespielt und ich denke, man hat Glück, wenn man einen Vorrat einkocht und das Beste herausholt. Und ich habe das Gefühl, dass es ein Killer und kein Füller ist. Es gibt 37 Jahre an Songs, mit denen man spielen kann, und haufenweise neue Sachen.“

Die 56-Jährige hat ihre endgültige Set-Liste für die kommenden Shows noch nicht festgelegt, weil sie es vorzieht, den Probenprozess abzuwarten, um zu sehen, „wie es sie musikalisch bewegt“. Sie fügte hinzu: „Ich bin im Moment in einem Zustand, aber ich weiß, dass die Setlist nicht da sein wird, bis wir mit den Proben beginnen und sehen, wie es mich musikalisch bewegt. Es wird eine gute Zeit werden.“

Die Sängerin kündigte ihre ,Tension Tour‘ – ihre größte seit mehr als einem Jahrzehnt – im September an. In einem Statement sagte sie: „Ich bin überglücklich, die ,Tension Tour‘ 2025 anzukündigen. Ich kann es kaum erwarten, schöne und wilde Momente mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen und die ,Tension‘-Ära und mehr zu feiern.