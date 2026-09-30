Stars Lady-A-Sänger Charles Kelley an Krebs erkrankt

Lady A Charles Kelley - CMA Awards 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2026, 09:00 Uhr

Der Country-Star wurde mit einer seltenen Form von Blutkrebs diagnostiziert, blickt aber "hoffnungsvoll" in die Zukunft.

Lady-A-Star Charles Kelley ist an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt.

Der Country-Sänger unterzog sich nach mehreren Rippenbrüchen verschiedenen Blutuntersuchungen. Dabei wurde bei ihm ein Multiples Myelom diagnostiziert. Trotz der Erkrankung blickt der 45-Jährige „hoffnungsvoll“ auf die bevorstehende Behandlung. In einem Instagram-Video an der Seite seiner Ehefrau Cassie erklärte Charles: „Es ist selten. Aber ich bin jung, ich fühle mich gesund und die Behandlungsmöglichkeiten haben sich, das muss ich sagen, allein in den vergangenen fünf Jahren enorm weiterentwickelt. Auch die Lebenserwartung ist inzwischen deutlich höher als früher.“

Charles, der seit vier Jahren nüchtern lebt, möchte weiterhin arbeiten. Dazu gehört auch sein Auftritt mit Lady A bei der bevorstehenden ‚This Winter’s Night Tour‘ im Dezember, da die Behandlung nach seiner Einschätzung nicht „zu invasiv“ sein werde. „Ich fühle mich im Moment großartig. Wir haben bald ein neues Album mit Lady A und dann stehen Weihnachtsshows an. Ich kann weiterhin arbeiten“, betonte er. Der Musiker gehe davon aus, sich körperlich wie gewohnt zu fühlen, auch wenn es schwierige Tage geben werde. Dabei wolle er sich an dem Grundsatz orientieren, den er aus seiner Nüchternheit kenne: einen Tag nach dem anderen zu nehmen und zu akzeptieren, dass man nicht alles kontrollieren könne.

Der ‚Need You Now‘-Interpret, der mit Cassie die Söhne Ward (10) und Archer (12 Monate) hat, versprach seinen Fans außerdem, sie zu passenden Zeitpunkten über seinen Behandlungsverlauf zu informieren. „Wir wollten euch einfach wissen lassen, was los ist. Und ich werde versuchen, euch im Laufe dieser Reise daran teilhaben zu lassen, wenn ich das für angebracht halte. Es ist einfach eine weitere Hürde, und ich bin zuversichtlich, dass wir das durchstehen werden“, erklärte er.

Charles‘ Lady-A-Bandkollegen Hillary Scott und Dave Haywood hinterließen unterstützende Kommentare. Hillary schrieb: „Das stärkste Duo überhaupt! Ich liebe euch so sehr! Ihr schafft das!“ Dave wiederum kommentierte: „Ich bete für dich, Bruder. Wir lieben euch. Wir sind alle für euch da!“