Film Lady Gaga: Ihre Harley Quinn ist einzigartig

Lady Gaga and bodyguard Peter Van Der Veen - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2024, 12:00 Uhr

Lady Gaga hat erklärt, dass ihre Rolle als Harley Quinn „völlig neu und wirklich lustig“ ist.

Die Popsängerin übernimmt die Rolle – zuvor auf der Leinwand gespielt von Margot Robbie – in der neuen Comicverfilmung ‚Joker: Folie à Deux‘ an der Seite von Joaquin Phoenix als Superschurke. Die Sängerin hat nun erklärt, dass sie entschlossen ist, die Rolle zu ihrer eigenen zu machen und nicht etwa ihre Vorgängerin zu kopieren.

Gaga sagte gegenüber ‚Access Hollywood‘: „Meine Version von Harley ist meine und sie ist sehr authentisch für diesen Film und diese Charaktere. Und ich möchte nichts aus dem Film verraten. Ich denke, das ist wirklich etwas, das man im Kino erleben muss.“ Gaga fügte hinzu, dass der Film das Beste aus ihren Popstar-Talenten machen werde, und erklärte: „Dieser Film hat Musik, er hat Tanz, er hat erstaunliche Schauspielerei. Ich habe noch nie so etwas wie in diesem Film gemacht, also wird alles völlig neu und macht wirklich Spaß.“

Robbie spielte Harley Quinn zuvor in drei Filmen: ‚Suicide Squad‘ von 2016, ‚Birds of Prey‘ von 2020 und ‚The Suicide Squad‘ von 2021. Sie gab zuvor zu, dass sie begeistert sei, dass nun Lady Gaga die Rolle von ihr übernimmt. Sie sagte ‚MTV News‘: „Es macht mich so glücklich, weil ich von Anfang an gesagt habe, dass alles, was ich will, ist, dass Harley Quinn einer dieser Charaktere ist, die so wie Macbeth oder Batman immer von großartigem Schauspieler zu großartigem Schauspieler weitergegeben werden. Es ist eine solche Ehre, ein Fundament geschaffen zu haben, das stark genug ist, dass Harley jetzt einer dieser Charaktere sein kann, die andere Schauspieler spielen können. Ich denke, sie wird etwas Unglaubliches daraus machen.“ ‚Joker: Folie à Deux‘ ist eine Fortsetzung des Films ‚The Joker‘ aus dem Jahr 2019, in dem Phoenix als Batmans Erzfeind zu sehen war. Er soll im Oktober in die Kinos kommen.