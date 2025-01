Musik Lady Gaga: Neues Album ‚Mayhem‘ bricht „eine Menge Regeln“

Bang Showbiz | 29.01.2025, 14:00 Uhr

Die Popsängerin enthüllt spannende Details über ihr kommendes Album.

Lady Gaga verrät, dass ihr neues Album „eine Menge Regeln bricht“.

Die ‚Poker Face‘-Sängerin wird ihre mit Spannung erwartete Platte ‚Mayhem‘ am 7. März veröffentlichen. Vorab beschreibt sie ihr neues Werk als „völliges Chaos“. In der neuen Ausgabe des britischen ‚ELLE‘-Magazins erzählt die Musikerin: „Die Platte fühlt sich für mich einfach gut an. Sie klingt gut. Sie bricht eine Menge Regeln und macht eine Menge Spaß.“

Die 38-Jährige erklärt, dass sie am Ende radikal sein musste, um die Trackliste auf 14 Songs zu kürzen. „In ‚Mayhem‘ geht es darum, dem eigenen Chaos zu folgen, egal wohin es einen führt. Und auf diese Weise ging es darum, den Songs zu folgen“, berichtet sie. „So viele Songs zu schreiben, wie ich es für dieses Album getan habe, war ein Werk der totalen Liebe. Und dann muss man am Ende einfach sehr hart sein.“

Die Künstlerin betrachtet Musik als Farben, die zusammen einen besonderen Ton ergeben. „Während ich schreibe, setzt sich das Ganze in meinem Gehirn zusammen, und durch die Aufnahme wird es dann zu einem ganzen Stück Farbe. Jeder Song hat einen anderen Farbton. Viele der Songs auf diesem Album haben eine kastanienbraune Farbe. ‚Bad Romance‘ war auch so – rötlich“, schildert sie.

Obwohl andere Künstler wie Taylor Swift gerne 31-Track-Alben auf die Welt loslassen, gesteht Gaga, dass sie lieber gründlich ausmistet. „Man schneidet einfach alles weg, was nicht gut genug ist. Es ist ein bisschen wie diese Wand aus Farbe, die ich beschrieben habe, bei der ich denke: ‚Okay, ich könnte sehen, wie wir das herausnehmen können und dann könnte sich diese Energie so bewegen.'“