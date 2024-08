Musik Lady Gaga veröffentlicht ihr ‚Die With a Smile‘-Duett mit Bruno Mars

Lady Gaga and Bruno Mars - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2024, 14:00 Uhr

Die Musiker haben ihr neues Duett veröffentlicht.

Lady Gaga und Bruno Mars haben ihr neues Duett ‚Die With a Smile‘ veröffentlicht.

Das Duo hatte ihre Kollaboration in den letzten Tagen in den sozialen Netzwerken angedeutet und die Ballade am Donnerstagabend (15. August) herausgebracht.

In dem neuen Song singt Bruno die erste Strophe, bevor Gaga die zweite übernimmt und sich die beiden Stars für den Rest des Tracks gegenseitig beim Gesang unterstützen. Das Musikvideo zu dem Duett ist im Stil eines Nashville der 1970er Jahre gehalten, wobei die beiden Künstler hellblaue Anzüge und rote Hemden tragen, während Gaga die letzte Strophe mit einer Zigarette zwischen den Zähnen singt. Die ‚Poker Face‘-Sängerin erklärte, dass Mars sie angesprochen hatte, ob sie den Song gemeinsam mit ihm singen wolle. Die 38-jährige Gaga enthüllte: „Bruno und ich haben einen großen gegenseitigen Respekt und haben über eine Kollaboration gesprochen. Ich war gerade dabei, mein eigenes Album in Malibu fertigzustellen, und eines Abends nach einem langen Tag bat er mich darum, in sein Aufnahmestudio zu kommen, um mir etwas anzuhören, woran er arbeitete. Es war etwa Mitternacht, als ich dort ankam, und ich war überwältigt, als ich hörte, was er angefangen hatte zu machen. Wir blieben die ganze Nacht wach und beendeten das Schreiben und Aufnehmen des Songs. Brunos Talent ist unbeschreiblich.“ Und auch der ‚Leave the Door Open‘-Sänger sagte in einem Statement: „Es es mir eine Ehre gewesen, mit Gaga arbeiten zu dürfen.”