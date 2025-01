Für jeden Anlass geeignet Lässiges Schuhwerk: Mit Square Toe Boots durch den Winter

Square Toe Boots sind die aktuell angesagtesten Stiefel. (paf/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 19:45 Uhr

Stiefel gehören zu jedem winterlichen Outfit und kommen dieses Jahr vor allem in einem Look daher. Den angesagten Square Toe Boots gibt die quadratische Zehenpartie ihren Namen. Kein Fashion-Fan kommt an dem Stiefel-Trend vorbei.

Die Schuhmode könnte aktuell nicht gegensätzlicher sein: Während bei High Heels spitz zulaufende Modelle angesagt sind, liegen gleichzeitig Stiefel mit quadratischer Zehenpartie im Trend. Die sogenannten Square Toe Boots verleihen den Trägerinnen einen modernen Look, der sowohl mit warmen Farben als auch im coolen Monochrom-Look gestylt werden kann. So vielseitig ist der neue Boots-Trend.

Lange Beine zaubern

Als Model ist Stefanie Giesinger (28) in Sachen Fashion immer auf dem neusten Stand, wie sie auf Instagram nun mit ihren Stiefeln bewies. Die Ex-"GNTM"-Gewinnerin entschied sich für Square Toe Boots im angesagten Rotton Granate. Zusammen mit ihrer beigen Micro Shorts verliehen sie ihr extra lange Beine. Unter das knappe Höschen zog sie lediglich eine dunkle Strumpfhose. Mit einer grauen Weste und einem Wollpullover in Braun, unter den sie einen dunklen Rollkragenpulli zog, war sie dennoch warm gekleidet. Um die Sonnenstrahlen genießen zu können, rundete sie ihren Look mit einer getönten Piloten-Sonnenbrille ab.

Video News

Schwarz auf Schwarz

Wer einen Shopping-Trip in der Stadt oder ein Lunch Date geplant hat, kann sich von einem Outfit der Fashion-Influencerin Sasha Fuks inspirieren lassen. Als Herzstück ihres Looks wählte sie schwarze Square Toe Boots mit kniehohem Schaft, zu dem sie einen oversized Blazer trug. Eine schwarze Stoff-Shorts brachte ihre gebräunten Beine zur Geltung, während ein semi-transparentes Top die schwarze Kombination aufwertete. Ihre goldenen Ohrstecker stimmte sie auf die metallischen Details ihrer kleinen Handtasche ab.

Stylisch unterwegs mit Erdtönen

Für ausgiebige Spaziergänge sind Square Toe Boots mit einem niedrigen Absatz ideal. So entschied sich die Mode-Influencerin Jeanne Ménard für ein Paar olivgrüner Stiefel, das ihr nur wenige Zentimeter mehr verlieh. Die Boots blieben nicht das einzige grüne It-Piece: Auch ihren Woll-Minirock mit Zopfstrickmuster hielt sie in der Farbe. Weitere Erdtöne brachte sie mit ihrem kastanienbrauen Pullover und ihrem braun-grauen Mantel in ihr Outfit ein.