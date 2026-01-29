Stars Lamar Odom begibt sich nach DUI-Festnahme in Entzugsklinik

Lamar Odom at Dancing With the Stars October 2019 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2026, 11:00 Uhr

Der Ex-Basketballspieler ist wieder in alte Muster verfallen - nun will er

Lamar Odom hat sich in eine Entzugsklinik begeben, um seine Marihuana-Sucht zu überwinden, nachdem er in Las Vegas festgenommen und wegen Fahrens unter Einfluss (DUI) angeklagt wurde.

Der Ex-Basketballstar wurde in den frühen Morgenstunden des 17. Januar wegen Fahrens unter Einfluss sowie zweier Verkehrsdelikte festgenommen. Odom wird beschuldigt, mehr als 41 Meilen pro Stunde über dem Tempolimit gefahren zu sein und einen unzulässigen Fahrstreifenwechsel vorgenommen beziehungsweise seine Spur nicht gehalten zu haben.

Obwohl der 46-Jährige bestritt, zum Zeitpunkt seiner Festnahme unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol gestanden zu haben, ist er dennoch entschlossen, seine Marihuana-Gewohnheit aufzugeben. Daher hat er ein 30-tägiges Behandlungsprogramm bei iRely Recovery in Los Angeles begonnen.

Seine Managerin Gina Rodriguez bestätigte gegenüber der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Nach einem kürzlichen Vorfall ist er einen Schritt zurückgetreten, um nachzudenken und Auslöser anzugehen, mit denen er zu kämpfen hatte.“ Odom übernehme „die volle Verantwortung“ und entscheide sich bewusst dazu, „proaktiv auf sein Wohlbefinden zu achten“. Abschließend erklärte Rodriguez: „Lamar ist dankbar für die Unterstützung und entschlossen, auf gesunde und positive Weise nach vorne zu blicken.“

Der ehemalige Spieler der Los Angeles Lakers – der bereits 2013 wegen Fahrens unter Einfluss festgenommen worden war – hat offen über seinen Kampf gegen die Drogen- und Alkoholsucht gesprochen. 2015 schwebte Odom in Lebensgefahr, nachdem er in einem Bordell in Las Vegas eine Überdosis aus Kokain, Alkohol und Cannabis genommen hatte. In seinem 2019 erschienenen Buch ‚Darkness to Light‘ schrieb der Ex-Mann von Khloé Kardashian über dieses Erlebnis: „Mein Herz blieb zweimal stehen. Ich hatte zwölf Krampfanfälle und sechs Schlaganfälle. Meine Lungen kollabierten und meine Nieren versagten. Ich lag an lebenserhaltenden Maschinen. Jeder Mensch, den ich je geliebt hatte, sah mich mit tränenden Augen an.“ Durch die Überdosis habe Odom erkannt, dass er nicht so weiterleben konnte wie bisher.