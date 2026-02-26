Stars Lamar Odom fühlt sich nach Entzug ‚großartig‘

Lamar Odom - Dancing with the Stars 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 11:00 Uhr

Der Ex-Basketballspieler verbrachte 30 Tage in einer Reha-Klinik, um seinen Marihuana-Konsum in den Griff zu bekommen.

Lamar Odom hat seinen Aufenthalt in einer Entzugsklinik beendet.

Der ehemalige Basketballstar absolvierte in Los Angeles ein 30-tägiges Behandlungsprogramm, um seinen Marihuana-Konsum in den Griff zu bekommen, bevor dieser „zu etwas anderem führen“ könne. Am Mittwoch (25. Februar) kehrte er nach Hause zurück. Sein Sprecher erklärte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Er ist seit heute Nachmittag aus der Reha. Er war 30 Tage dort. Er wollte komplett mit dem Marihuana-Rauchen aufhören, weil er Angst hatte, dass es zu etwas anderem führen könnte.“ Der Ex-Mann von Khloé Kardashian habe sich einen „Neustart“ gewünscht. „Er sieht großartig aus und fühlt sich großartig“, betonte der Sprecher.

Zuvor hatte Lamar enthüllt, bereits als Teenager mit dem Drogenkonsum begonnen zu haben. Nach dem Tod seiner Mutter habe er angefangen, Substanzen „auszuprobieren“. Im Podcast ‚Cousins with Vince Carter + Tracy McGrady‘ sagte der 46-Jährige auf die Frage, wann die Dinge aus dem Ruder liefen: „Gras. Aber viele Menschen haben keine genetisch bedingte Suchtveranlagung. Mein Vater war heroinabhängig. Wenn du mit Gras anfängst und es dich irgendwann nicht mehr high macht, denkst du: ‚Vielleicht probiere ich Kokain.'“

Auf die Frage, wann er mit dem Rauchen begann, antwortete Lamar: „So mit 14, 15. Meine Mutter starb, als ich zwölf war. Wenn deine Mutter stirbt und du in New York City lebst, ist das hart … Ein Teil von mir dachte: ‚Sch*** drauf‘, ein anderer: ‚Ich muss das durchziehen.'“ Der frühere NBA-Spieler erklärte offen, dass er Drogen „geliebt“ habe und in der Off-Season regelmäßig Kokain konsumierte. „Du sprichst hier mit einem echten Süchtigen. Ich habe Kokain gezogen … Ich hatte einige großartige Kokain-Sommer. Das war mein Weg, das System zu umgehen“, gestand er. Während der Saison habe er wegen möglicher Tests keine Drogen genommen.