Musik Lana Del Rey: Festival-Bosse haben sich bei ihr entschuldigt

Lana Del Rey - Reading Festival - August 24th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2024, 10:00 Uhr

Die Bosse des Reading and Leeds-Festivals haben sich bei Lana Del Rey entschuldigt, nachdem ihr Headliner-Set wegen eines Fehlers abgebrochen werden musste.

Die Sängerin näherte sich dem Ende ihres Auftritts bei der Musikveranstaltung in Reading am Samstagabend (24. August), als ihr Mikrofon vorzeitig abgeschaltet wurde. So konnte Lana die Show nicht mehr beenden und auch ihr Feuerwerk für das Show-Finale ging frühzeitig los.

In einem auf Instagram veröffentlichten Statement erklärten die Organisatoren: „Aufgrund eines Fehlers des Produktionsteams von Reading haben wir Lana Del Reys unglaubliches Set versehentlich um 5 Minuten gekürzt. Wir entschuldigen uns vorbehaltlos bei Lana und ihren Fans.“ Berichten zufolge musste Lana zusammen mit dem Publikum abwarten und sich die Pyrotechnik ansehen, da sie ihr Set nicht beenden konnte.

Erst letztes Jahr wurde der Auftritt der Sängerin beim Glastonbury-Festival ebenfalls abgebrochen, nachdem sie eine halbe Stunde zu spät auf die Bühne kam und am Ende dann ihr Zeitlimit überschritt. Lanas Mikrofon war ausgesteckt und sie konnte ihren Track ‚White Mustang‘ nicht zu Ende spielen, da die Festivalbosse alle Acts bis Mitternacht beenden mussten. Die Sängerin erklärte ihren Fans, dass sie zu spät dran war, weil sie sich die Haare machen ließ – und ihr Friseur erschien sogar mit ihr auf der Bühne, um ihren Look zu vervollständigen. Nach dem Auftritt von ‚Cherry‘ sagte Lana: „Vielen Dank, ich bin so glücklich, hier zu sein. Ich war so spät dran und ich bin dabei, dieses Set zu überstürzen. Wenn sie den Strom abschalten, schalten sie den Strom ab. Es tut mir so verdammt leid. Meine Haare brauchen so lange, um fertig zu werden. Lasst uns das Set so weiterführen, wie es laufen soll.“ Lana Del Rey spielte auch ihr Set beim Coachella-Festival in Kalifornien im April zu lange, was den Organisatoren eine saftige Geldstrafe von 28.000 US-Dollar einbrachte.