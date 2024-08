Musik Lana Del Rey über ihr neues Country-Album ‚Lasso‘

Lana Del Rey performs at Glastonbury June 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2024, 13:56 Uhr

Das neue Country-Album der Musikerin wird „textlich etwas leichter“ sein.

Lana Del Reys neues Country-Album ‚Lasso‘ wird „textlich etwas leichter“ sein.

Die ‚Born to Die‘-Künstlerin ist für ihre melancholischen Songtexte bekannt und obwohl die kommende Platte klanglich keine „große Abkehr“ von dem Americana-Sound der Sängerin sein wird, hat sie jetzt angedeutet, dass die Texte nicht so düster sind.

Die Musikerin verriet in einem Gespräch gegenüber dem ‚Vogue‘-Magazin: „Alle meine Alben sind irgendwie in Americana verwurzelt, es sei denn, es ist ein Album wie ‚Honeymoon‘, das ein Jazz-Flair hat, also glaube ich nicht, dass es eine große Abkehr sein wird. Wenn überhaupt, dann wird es textlich nur etwas leichter und spitzer in Richtung klassischer Country-, American- oder Southern-Gothic-Produktion gehen – was wiederum viele meiner Songs bereits sind.” Die 39-jährige Sängerin machte zuvor Andeutungen, dass dieses Jahr noch zwei weitere Singles aus der LP veröffentlicht werden. Die Sängerin fügte hinzu: „Bis Ende des Jahres bringen wir noch zwei weitere heraus!“ Lana hatte sich vor kurzem mit dem ehemaligen Migos-Star Quavo für den Track ‚Tough‘ zusammengetan, obwohl jedoch nicht bekannt ist, ob der Song für ‚Lasso‘ gedacht ist oder sein Projekt ist. Der ‚Sad Girl‘-Star hat an ihren neuen Songs mit dem Musikproduzenten Jack Antonoff und dem Country-Musiker Luke Laird zusammengearbeitet.