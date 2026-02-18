Musik Lana Del Rey veröffentlicht neuen Song ‚White Feather Hawk Tail Deer Hunter‘

Lana Del Rey - inStyle Imagemaker Awards - California - October 24th 2024 - Frzer Harrison - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2026, 11:00 Uhr

Gute Nachrichten für all Fans der US-Sängerin: Ihr neuer Song ist raus.

Lana Del Rey hat ihre neueste Single veröffentlicht, die mit Unterstützung ihrer engsten Vertrauten entstanden ist.

‚White Feather Hawk Tail Deer Hunter‘ hat die Singer-Songwriterin gemeinsam mit ihrer Schwester Chuck Grant, ihrem Schwager Jason Pickens und ihrem Ehemann Jeremy Dufrene geschrieben. Die Single erscheint über Polydor Records und markiert Lanas erste neue Musik des Jahres.

Für den sehr persönlichen Song arbeitete die 39-Jährige erneut mit ihrem langjährigen Kreativpartner Jack Antonoff zusammen, der den Track mitproduzierte. Auch Lana selbst war an der Produktion beteiligt, ebenso wie Drew Erickson. Der Mix wurde von Dean Reid und Laura Sisk umgesetzt.

Das begleitende Musikvideo, das am Mittwoch (18. Februar) Premiere feiern soll, wurde von der ‚Video Games‘-Interpretin und ihrem Team selbst produziert und setzt ihre Tradition eines sehr persönlichen visuellen Storytellings fort. Der Song beleuchtet ein besonders intimes Kapitel im Leben der Künstlerin, die zuletzt verstärkt private Themen in ihre Arbeit einfließen ließ. Durch die Einbindung enger Familienmitglieder gewährt sie Fans einen seltenen Einblick in ihr innerstes Umfeld.

Die Veröffentlichung erfolgt zudem vor dem Hintergrund der Vorfreude auf ihr nächstes Studioalbum. Anfang des Monats verriet Lana in ihrer Instagram-Story, dass die neue Platte voraussichtlich in etwa drei Monaten erscheinen soll. Details zum Titel und genauen Veröffentlichungsdatum stehen jedoch noch aus.

Über das Country-inspirierte Album sagte sie: „Ich weiß, ihr fragt nach dem Album. Aber ehrlich: bald. Vinyl braucht drei Monate, also drei Monate plus zwei Wochen. Es könnte ein bisschen früher oder später werden.“ Ursprünglich war Lanas zehntes Studioalbum für Mai 2025 angekündigt, wurde jedoch auf Anfang 2026 verschoben.