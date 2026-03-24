Musik Lana Del Rey nennt Ethel Cain ‚missbräuchlich‘, nachdem Drag-Brunch-Promo langjährigen Streit neu entfacht

Lana Del Rey at the 2023 Billboard Women In Music March 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 18:00 Uhr

Lana Del Rey hat ihre Erzfeindin Ethel Cain als „missbräuchlich“ bezeichnet, nachdem ein Club in Atlanta einen Drag-Brunch unter dem Motto Lana Del Rey vs. Ethel Cain beworben hatte.

Das umstrittene Event soll am Sonntag (29. März) stattfinden. Nachdem sie den Instagram-Post der LGBTQ+-Bar Lore gesehen hatte, der dazu aufrief, Partei zwischen den beiden Sängerinnen zu ergreifen, kommentierte Lana: „Leider ist daran nichts lustig. Sie ist missbräuchlich, und das ist alles, was es dazu zu sagen gibt.“ Lana ging nicht näher auf ihre Vorwürfe ein.

Der Club veröffentlichte außerdem einen Screenshot einer angeblichen privaten Nachricht von Lana mit den Worten: „F*** dich.“ Dazu schrieben sie in der Bildunterschrift: „Lana, du wirst immer ein Teil unserer LORE sein. Wir sehen uns nächsten Sonntag! #blocked.“

Der Streit eskalierte bereits im vergangenen Sommer, als Lana (40) einen Videoclip ihres neuen Songs ‚All About Ethel‘ veröffentlichte. Die ersten Zeilen lauten: „Ethel Cain hasste meinen Instagram-Post / Denkt, es sei süß, meine Chicago-Pose nachzustellen.“ Der Hintergrund: Ein Foto aus dem Jahr 2022, das Lana mit ihrem Ex-Freund Jack Donoghue vor dem Cook County Jail in Chicago zeigt, verbreitete sich in den sozialen Medien. Ethel teilte daraufhin ein Bild von sich mit Jack aus dem Jahr 2021 in einer ähnlichen Pose, löschte es jedoch später wieder.

An anderer Stelle in ‚All About Ethel‘ singt Lana: „Das berühmteste Mädchen im Waffle House / Ich bereue es nicht / Das berühmteste Mädchen im Waffle House.“ Dies könnte sich auf einen Artikel der ‚New York Times‘ vom 11. Mai 2022 über die 28-jährige Ethel beziehen, der den Titel ‚The Most Famous Girl at the Waffle House‘ trug. Lana arbeitete 2023 für einen PR-Stunt als Kellnerin in einem Waffle House in Alabama und behauptete später, der Job sei ungeplant gewesen und das Personal habe ihr einfach ein T-Shirt gegeben.

Kurz nachdem Lana ‚All About Ethel‘ gepostet hatte, schrieb Ethel in ihrer Instagram-Story: „Update: Lana Del Rey hat Ethel Cain auf Instagram blockiert.“ Lana reagierte darauf und erklärte, sie sei vom Verhalten Ethels „zutiefst verstört“ – unter anderem wegen angeblicher „ständiger Kommentare zu meinem Gewicht“ und weil sie sich „in mein Privatleben eingemischt“ habe. Sie schrieb auf Instagram: „Ich wusste nicht, wer Ethel war, bis mich vor ein paar Jahren jemand auf die verstörenden und grafischen Bilder aufmerksam machte, die sie oft gepostet hat – nebeneinander mit mir und unvorteilhaften Kreaturen oder Zeichentrickfiguren, mit ständigen Kommentaren über mein Gewicht.“ Sie sei verwirrt darüber gewesen, worauf sie hinauswollte. „Als ich dann hörte, was sie hinter verschlossenen Türen über mich sagte und wie sie begann, sich in mein Privatleben einzumischen, war ich definitiv verstört.“

Trotz des Streits betrachtet Ethel Lana als großen Einfluss auf ihre Musikkarriere und hat sogar Coverversionen ihrer Songs geteilt, darunter ‚Born to Die‘.