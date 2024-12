Stars Lance Bass: Er bezeichnet sein Coming-out als „Karrierekiller“

Lance Bass - EMA Gala - January2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 14:00 Uhr

Lance Bass sprach darüber, dass sein Coming-out als schwul ein „Karrierekiller“ für ihn gewesen sei.

Der ehemalige NSYNC-Künstler hatte im Jahr 2006 öffentlich über seine Sexualität gesprochen und behauptete, dass er daraufhin „alles verloren“ habe.

Eine geplante Sitcom war noch vor der ersten Folge abgesagt worden, weil die Produzenten damit argumentierten, dass Lance in der Hauptrolle nicht mehr glaubwürdig gewesen sei. In einem Interview im ,Bass on the Politickin‘-Podcast erinnerte sich Bass: „Es ist eine wahnsinnig beängstigende Situation gewesen, denn alle Beispiele, die ich jemals von jemandem hörte, dessen Coming-out, insbesondere in der Unterhaltungsbranche, war, dass das ein Karrierekiller ist. Die Karriere veränderte sich definitiv und damit haben sie Recht gehabt. Also, es war definitiv ein Karrierekiller. Ich habe damals eine Sitcom gehabt, wissen Sie, mit The CW, und wir waren dabei, die erste Folge zu drehen. Und als das rausgekommen war, meinten sie: ‚Wir können die Show nicht mehr machen. Sie müssen glauben, dass man heterosexuell ist, um einen heterosexuellen Charakter spielen zu können.‘“ Der ,On the Line‘-Schauspieler fügte hinzu, dass er wiederholt für Rollen abgelehnt worden sei, da er „zu berühmt“ für seine Sexualität geworden sei.