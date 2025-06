Musik Ozzy Osbourne ‚könnte nicht‘ mit Idol Paul McCartney singen

Ozzy Osbourne - 2019 American Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2025, 18:00 Uhr

Ozzy Osbourne würde liebend gern mit Sir Paul McCartney zusammenarbeiten – aber er „könnte nicht“.

Der 76-jährige Black-Sabbath-Frontmann hatte den Beatles-Star bereits gebeten, bei einem Song der Band Bass zu spielen – McCartney lehnte ab, doch Osbourne träumt weiter von einem gemeinsamen Stück mit dem ‚Let It Be‘-Sänger.

In einer neuen Folge seiner SiriusXM-Show ‚Ozzy Speaks‘ wurde Ozzy von Co-Moderator Billy Morrison gefragt, mit wem er gern ein Duett aufnehmen würde. Er antwortete: „Paul McCartney.“ Er fügte allerdings sofort hinzu: „Es wäre mir eine Ehre, aber ich könnte nicht …“

Ozzy sprach schon oft über den großen Einfluss der Beatles auf sein Leben. Er erzählte dem Magazin ‚Heat‘ zuvor über die gescheiterte Zusammenarbeit: „Paul McCartney zu treffen, war verdammt phänomenal. Ich war im Studio zur selben Zeit wie er und wollte, dass er Bass auf einem meiner Songs spielt. Aber er sagte, er könne die Basslinie nicht verbessern. Ich sagte: ‚Machst du Witze? Du könntest auf die Platte pissen und ich würde sie zu meinem Lebenswerk machen.'“

Ozzy sagte früher auch, dass er sich eine Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Beatles-Frontmann John Lennon gewünscht hätte. Er sagte der ‚Sun‘: „John Lennon, wenn er noch leben würde. [Ich bin ein] riesiger verdammter Beatles-Fan. Und Jimi Hendrix müsste natürlich auch dabei sein, oder?“

Sein letztes Soloalbum ‚Patient Number 9‘ aus dem Jahr 2022 enthielt zahlreiche Gastauftritte – darunter Tony Iommi, Eric Clapton, Jeff Beck, Zakk Wylde, Mike McCready, Chad Smith, Taylor Hawkins, Robert Trujillo, Duff McKagan und Chris Chaney. Derzeit bereitet sich Ozzy auf seinen letzten Auftritt mit Black Sabbath vor – beim ‚Back To The Beginning‘-Konzert am 5. Juli in Birminghams Villa Park. Als Gäste treten auf: Metallica, Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Duff McKagan und Slash (Guns N’ Roses), Fred Durst (Limp Bizkit), Jonathan Davis (Korn) und Anthrax.