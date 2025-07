Stars Laura Dahlmeier ist tot: Suche abgebrochen – Sie wollte nicht gerettet werden

Laura Dahlmeier 2020 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2025, 16:13 Uhr

Die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wurde offiziell für tot erklärt.

Die 31-Jährige war am 28. Juli 2025 beim Aufstieg am rund 5.700 Meter hohen Laila Peak im pakistanischen Karakorum von einem Steinschlag getroffen worden. Gemeinsam mit ihrer Seilpartnerin Marina Krauss war Dahlmeier im alpinen Stil unterwegs.

Ihr Management bestätigte zunächst den Unfall gegenüber dem ‚ZDF‘, jetzt auch den Tod der Sportlerin. Die Rettungsaktion wurde eingestellt, obwohl die Leiche noch nicht geborgen werden konnte. „Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem, niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen“, gab das Management in einer Erklärung bekannt.

Dahlmeier Kletterpartnerin Krauss war bei dem Unfall unverletzt geblieben und hatte sofort den Notruf abgesetzt, bevor sie wieder ins Basislager abgestiegen war. Nach dem Unfall konnte Dahlmeier noch Kontakt zu ihr aufnehmen, blieb jedoch an der Unfallstelle zurück, wie unter anderem ‚Bild‘ berichtet.

Ein erster Hubschraubereinsatz am 29. Juli brachte laut ‚Reuters‘ keine Klarheit: Die Retter konnten wegen der schlechten Sicht nicht landen und stellten aus der Luft keine Lebenszeichen fest, bestätigten jedoch schwere Verletzungen. Danach verhinderten starke Winde, Regen und die Gefahr erneuter Steinschläge weitere Flugeinsätze. Die Bergrettung konzentrierte sich danach zunächst auf Bodenteams und schickte sechs erfahrene Bergsteiger in den Einsatz, darunter laut ‚Bild‘ auch der deutsche Profi Thomas Huber sowie Mitglieder des Pakistan Alpine Club. Die Suche musste in den vergangenen Nächten immer wieder unterbrochen werden, da die Temperaturen auf bis zu minus acht Grad gefallen waren.

Dahlmeier gewann als Biathlon-Athletin 2018 zwei olympischen Goldmedaillen in Pyeongchang und in ihrer gesamten Karriere insgesamt sieben Weltmeistertiteln. Sie ist die erfolgreichste deutsche Biathletin des vergangenen Jahrzehnts und ihr größter Erfolg war die WM 2017 in Hochfilzen: Dort holte sie bei sechs Starts fünfmal Gold und einmal Silber. Im Mai 2019 beendete die in Oberbayern geborene Sportlerin im Alter von nur 25 Jahren ganz überraschend ihre Profi-Karriere. Zuletzt war Laura Dahlmeier als TV-Expertin für das ZDF aktiv.