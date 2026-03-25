Stars Laura Dern klammert sich nicht an ihre Jugend

Laura Dern - June 2022 - Avalon - Jurassic World Dominion Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 18:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin hat keine Probleme mit dem Älterwerden, ist sich jedoch des Stigmas in der Branche bewusst.

Laura Dern ist nicht daran interessiert, an ihrer Jugend festzuhalten.

Die Schauspielerin hofft, dass Hollywood weiterhin männliche und weibliche Figuren „in jedem Alter mit der Tiefe darstellt, die sie verdienen“. Im Gespräch mit AARP erklärte die 59-Jährige: „Jemand sagte mir, ich sei mutig, weil ich bereit bin, vor der Kamera zu altern – in jedem Alter ich selbst zu sein und den Alterungsprozess nicht zu verstecken, was eigentlich stärkend und schön sein sollte.“ Im französischen und italienischen Kino sei das schon immer so gewesen.

Laura erinnerte sich daran, dass sie mit jungen Männern aufgewachsen sei und sie gemeinsam ins Kino gegangen seien, wo sie etwa Emmanuelle Riva in einem deutlich höheren Alter gesehen hätten. „Sie sagten: ‚Oh, sie ist so wunderschön. Sie ist so sexy. Wie alt ist sie? 72? Oh Gott, sie ist so wunderschön'“, berichtete Laura. „Meine Freunde in L.A. sagen das nicht.“

Die ‚Jurassic Park‘-Darstellerin genießt es, in dieser Phase ihrer Karriere komplexe Figuren zu spielen. „Ich freue mich darauf, mich geduldiger dem Verständnis menschlichen Verhaltens zu widmen. Ich liebe es heute viel mehr als mit 20, in Grauzonen zu leben, daher hat sich die Komplexität der Rollen, die mich interessieren und die ich spielen kann, nur erweitert“, erzählte sie.

Laura hatte die Möglichkeit, sich im Rampenlicht weiterzuentwickeln und zu reifen – glaubt jedoch nicht, dass ihre Erfahrung allgemein repräsentativ ist. Die Schauspielerin sagte zuvor gegenüber ‚The Independent‘: „In letzter Zeit habe ich noch nie so viel Scham rund ums Altern und Frauen als öffentliche Persönlichkeiten gesehen, und das ist einfach tragisch.“

Die Tochter von Bruce Dern und Diane Ladd erinnerte sich daran, bereits als Kind Gespräche über das Altern von Frauen in der Filmbranche mitgehört zu haben. Doch mittlerweile ist sie überzeugt: „Es ist heute viel schlimmer als zur Generation meiner Mutter.“ Heute höre Laura bereits die Freundinnen ihrer 21-jährigen Tochter sagen: „Du solltest jetzt Botox machen lassen, damit du niemals Falten bekommst.“