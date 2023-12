Stars Laura Maria Rypa: Bruch rechtzeitig zu Weihnachten geheilt

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.12.2023, 12:25 Uhr

Laura Maria Rypas gibt ein positives Gesundheits-Update – ihr Wirbelbruch ist endlich verheilt.

Passend zu Weihnachten hat sich die Partnerin von Pietro Lombardi von ihrer Verletzung erholt. Zwar muss sie sich noch schonen, kann aber im neuen Jahr wieder durchstarten, wie sie jetzt ihren Followern verriet.

In ihrer Instagram-Story teilte Laura: „Bevor das Jahr zu Ende ist, habe ich noch positive Nachrichten zu meinem Wirbelbruch bekommen.“ Nach über zwei Monaten sei die Verletzung endlich abgeheilt und sie könne sogar langsam wieder mit dem Sport beginnen. Obwohl sie „noch leichte Schmerzen“ habe, wolle sie sich nicht hängen lassen und im neuen Jahr wieder mit dem Training weitermachen.

Die Weihnachtstage verbringt die junge Mutter, die mit Pietro den gemeinsam Sohn Leano hat, aber noch entspannt. Am Heiligabend feierte die kleine Familie mit Lauras Eltern und an den beiden Weihnachtstagen kommt Pietros Sohn Alessio, den er mit Ex Sarah Engels hat, dazu, wie Laura unter einem Post an Heiligabend bei Instagram verriet: „Heute feiern wir gemeinsam bei meiner Familie und morgen ist Alessio für zwei Tage bei uns und dann genießen wir alle die Zeit zusammen.“