Stars Laura Müller: Fans machen sich über Filter-Foto lustig

Michael Wendler - 13.07.19, Berlin, dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2024, 14:00 Uhr

Laura Müller polarisiert mit ihren Inhalten schon seit sie an der Seite des Wendlers bekannt geworden ist.

Ihr neuer Schnappschuss, den sie jetzt auf Instagram postete, ist da keine Ausnahme. Darauf posiert die junge Frau mit ihrem runden Babybauch vor dem Rot und Gold geschmückten Weihnachtsbaum. Sie trägt ein weißes, enges Kleid ohne Träger und blickt verträumt zur Seite; glauben Fans zumindest, denn die Filter machen es schwer, ihren Gesichtsausdruck zu deuten.

In den Kommentaren brach sofort der dazugehörige Shitstorm los. „Ich finde es toll, dass du keine übertriebenen Filter verwendest“, schreibt ein Follower sarkastisch zu dem Bild. Eine andere schließt sich dem Ton an: „Oh super, endlich mal jemand der keine Filter benutzt, so schön natürlich.“ Auch ein dritter witzelt: „Wirklich nicht künstlich das Foto.“ Wieder andere werden sogar richtig gemein und kommentieren: „Die Nuschelelli hat mehr Filter drauf, als meine Kaffeemaschine jemals sehen wird.“ Oder: „Wenn man in dem Alter schon so einen fetten Filter braucht…“

Aber Laura Müller hat auch ihre Fans und Supporter und in den Kommentaren gibt es auch einige Gegenstimmen, die Alles Gute und Frohe Weihnachten wünschen und Laura als hübsch bezeichnen. Eine wettert sogar: „Wahnsinn… Kurz vor Weihnachten und nur ekelhaft Kommentare… Nächstenliebe und so…“