Musik Laut Sabrina Carpenter öffnete ‚Emails I Can’t Send‘ ihr alle Türen

Bang Showbiz | 16.07.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin glaubt, dass das Album einen Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere darstellt.

Sabrina Carpenter glaubt, dass ‚Emails I Can’t Send‘ ihr die „Tür zu vielen besonderen Momenten“ öffnete.

Die 26-jährige Sängerin veröffentlichte ihr fünftes Studioalbum im Juli 2022 mit Singles wie ‚Skinny Dipping‘, ‚Fast Times‘, ‚Vicious‘, ‚Because I Liked A Boy‘ und ‚Nonsense‘. Drei Jahre später blickt sie nun auf die Bedeutung der Platte zurück. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: „Drei Jahre nach meinen geliebten ‚E-Mails‘. Dieses Album bedeutet mir so viel und war die Tür zu vielen besonderen Momenten, die ich damals nicht voraussehen konnte. Ich werde dieses Kapitel nie als selbstverständlich ansehen – dafür, was es mich gelehrt hat und wie sehr es mich euch allen näher gebracht hat. Danke an alle, die mitsingen. Ich liebe euch für immer!“

‚Emails I Can’t Send‘ brachte Sabrina damals ihre bis dahin höchste Platzierung in den US-Billboard 200 Charts ein: Platz 23. Zu diesem Zeitpunkt schrieb sie auf Instagram: „Ich musste mich irgendwie selbst verlernen und dann neu kennenlernen, um dieses Album machen zu können. Es ist das, worauf ich in meinem Leben bisher am meisten stolz bin. Ich hoffe, ihr hört es euch an und habt das Gefühl, als würden wir eine Stunde lang zusammensitzen und uns gegenseitig anvertrauen.“

Im Anschluss tourte Sabrina mit dem Album unter anderem als Vorband für Taylor Swift auf deren ‚Eras Tour‘ und veröffentlichte dann 2024 ihr sechstes Album ‚Short n’ Sweet‘ mit Hits wie ‚Espresso‘, ‚Please Please Please‘, ‚Bed Chem‘ und ‚Juno‘. Das Album wurde ein Nummer-1-Erfolg und brachte der Popsängerin ihre ersten Grammy Awards ein. Ihr siebtes Studioalbum mit dem Titel ‚Man’s Best Friend‘ erscheint nächsten Monat. Das Cover sorgte bei Fans für Aufsehen: Es zeigt Sabrina auf allen Vieren vor einem Mann, der sie an den Haaren zieht. Mit ‚Manchild‘ wurde bereits die erste Single aus der kommenden LP ausgekoppelt.