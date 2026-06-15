Stars Laverne Cox: Einkommen in den letzten Jahren ‚dramatisch gesunken‘

Laverne Cox at the Us Open 2022 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 18:00 Uhr

Laverne Cox' Einkommen ist in den letzten Jahren 'dramatisch gesunken'.

Laverne Cox hat erklärt, dass ihr Einkommen in den vergangenen Jahren „erheblich“ zurückgegangen sei, weil Institutionen vermeiden wollten, den Eindruck zu erwecken, sie würden „transgender Ideologien fördern“.

Die Schauspielerin, die durch die Netflix-Serie ‚Orange Is the New Black‘ bekannt wurde, verdiente ihr Geld nicht nur mit Schauspielrollen. Sie arbeitete auch als Markenbotschafterin, Rednerin an Hochschulen und Unternehmen sowie als Moderatorin. In den vergangenen zwei Jahren seien ihre Einnahmen jedoch um rund 90 Prozent eingebrochen, da sie deutlich weniger gebucht werde und bestehende Verträge nicht verlängert würden. Trotzdem betonte Cox, dass sie sich weiterhin „sehr gesegnet“ fühle. Gleichzeitig wolle sie auf die Situation vieler anderer trans Menschen aufmerksam machen, die ähnliche Probleme hätten. Der Zeitung ‚The Guardian‘ sagte sie: „Diese Regierung hat damit gedroht, Colleges und Universitäten die Finanzierung zu entziehen, wenn sie Gender-Ideologie oder DEI (Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion) fördern. Auch wenn ich beispielsweise nur einen Schauspielkurs für Masterstudierende unterrichten würde, könnte das als Förderung einer trans Ideologie ausgelegt werden. Das sind die Realitäten.“

Sie beschwere sich nicht, da sie weiterhin sehr privilegiert sei. Cox weiter: „Aber wichtig ist die Frage: Wenn das Einkommen von Laverne Cox bereits deutlich gesunken ist, was ist dann mit all den anderen trans Menschen, die nicht so privilegiert sind wie ich? Diese Art von Diskriminierung und Sündenbockpolitik hat ganz konkrete materielle Folgen.“ Die 54-Jährige ist zudem der Ansicht, dass bereits das konservative Programm ‚The Heritage Foundation Project 2025‘ Warnsignale hätte auslösen müssen. Sie erklärte: „All diese Begriffe sollten aus Gesetzen, Richtlinien und Regierungsdokumenten entfernt werden: Geschlecht, Gender-Ideologie, Geschlechtsidentität, LGBTQ, DEI, Abtreibung und Verhütung.“

Cox erhielt ihren Durchbruch als Gefängnisinsassin Sophia in ‚Orange Is the New Black‘. Sie gab jedoch zu, niemals erwartet zu haben, dass die Serie ein solcher Erfolg werden würde. Sie sagte: „Ich dachte nicht, dass die Serie so erfolgreich sein würde. Meine Hoffnung war einfach, dass Casting-Direktoren mich sehen und ich dadurch mehr Arbeit bekomme. Ich fragte mich: Wie kann ich daraus weitere Chancen entwickeln? Dann wurde die Serie ein riesiger Erfolg.“