Musik Leigh-Anne Pinnock finanziert Solo-Debütalbum aus eigener Tasche

Leigh-Anne Pinnock - Warner Music Group Pre-Grammy Party 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2026, 14:00 Uhr

Die ehemalige Little Mix-Sängerin steht kurz davor, ihr erstes Album als Solokünstlerin zu veröffentlichen - die Aufnahmen hat sie selbst bezahlt.

Leigh-Anne Pinnock hat ihr Solo-Debütalbum ‚My Ego Told Me To‘ selbst finanziert.

Die ehemalige Little Mix-Sängerin veröffentlicht nächsten Monat ihr erstes eigenständiges Album, erklärte jedoch, dass sie die Kosten aus eigener Tasche tragen müsse, da sie nach dem Verlassen ihres früheren Labels Warner Records nun unabhängige Künstlerin ist.

Im Gespräch mit dem US-Radiosender ‚Hot 97‘ enthüllte die Britin: „Das Schwierige daran ist, dass ich jetzt meine eigene Bank bin. Ich habe kein Label, das mir Geld hinterherwirft, und ich möchte alles selbst machen. Ich möchte zu jedem einzelnen Song ein Musikvideo drehen, aber das geht alles aus meinem Budget und meinem eigenen Geld.“ Die ehemalige ‚X Factor‘-Siegerin fügte hinzu: „Ich muss das strecken, und ich finanziere wirklich alles selbst. Es ist viel. Ich möchte niemals bei meiner künstlerischen Vision Kompromisse eingehen.“

Leigh-Anne hatte zuvor ihren Stolz darüber geäußert, dass sie und ihre Little Mix-Bandkolleginnen junge Mädchen mit ihrer Musik inspirierten. Die 34-Jährige hofft, dass sie dasselbe mit ihrem Solo-Material erreichen kann. „Es ist etwas, das ich von Natur aus tun möchte: Frauen, Mädchen und alle anderen zu empowern“, erzählte die ‚Don’t Say Love‘-Interpretin 2024 gegenüber dem Magazin ‚Quem‘. „Das war schon immer eine sehr starke und wichtige Botschaft, die wir als Little Mix verbreiten wollten. Das sind Dinge, die ich als Solo-Künstlerin mitnehme.“

Es habe eine Weile gedauert, bis sie sich an die Rolle als Solo-Künstlerin gewöhnte. Aber allmählich habe Leigh-Anne das Gefühl, ihre eigene musikalische Identität zu entwickeln. „Jede Herausforderung, die ich überwinde, stärkt meine Widerstandskraft und formt mich zu einer stärkeren Version meiner selbst. Etwas so Vertrautes hinter sich zu lassen, ist nicht einfach, aber ich zeige mir selbst und der Welt, dass ich stark bin“, berichtete sie.