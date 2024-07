Stars Lena Dunham: Sie will Taylor Swift beschützen

Lena Dunham and Taylor Swift - Golden Globe Awards After Party 2015 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2024, 13:26 Uhr

Die ‚Girls‘-Macherin verteidigt ihre gute Freundin bis aufs Blut und will keine Vorteile aus der Freundschaft ziehen.

Lena Dunham verteidigt ihre gute Freundin Taylor Swift bis aufs Blut.

Die ‚Girls‘-Macherin war bis vor einer Weile mit dem Produzenten der Popikone, Jack Antonoff, liiert und entwickelte dadurch auch eine enge Beziehung zu Taylor selbst. Da sie ihre Freundin keinesfalls ausnutzen wolle, erklärt sich Dunham laut eigener Aussage grundsätzlich nicht dazu bereit, anderen Bekannten Konzerttickets zu besorgen oder Insiderwissen über die Sängerin zu teilen. „Ich bin immer sehr vorsichtig und will sie in jedem Fall beschützen“, verriet die Schauspielerin zuletzt im Gespräch mit der Zeitschrift ‚New Yorker‘. „Die Fragen, die mir in meinem Leben sehr wahrscheinlich am häufigsten gestellt werden, sind: ‚Wie ist Taylor drauf?‘ und ‚Kannst du mir Tickets für die ‚Eras Tour‘ besorgen?‘ Und meine Antwort auf beide Fragen ist meistens nein, aber ich sage schon, dass sie alles ist, was ihr euch von ihr wünscht.“

Im Interview mit dem Magazin verriet Lena dann doch noch einige Details über ihre Busenfreundin. „Sie ist nett, sie ist hingebungsvoll, sie schaut in sich hinein, sie ist emotional, sie ist verdammt lustig“, gab sie über Taylor preis. „Ich glaube, ich frage mich manchmal einfach, ob sie uns nicht schon genug gegeben hat, Leute?“