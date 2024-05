Party in Paris Lenny Kravitz feiert mit Ex Lisa Bonet in seinen Geburtstag rein

Lenny Kravitz mit Ex-Ehefrau Lisa Bonet (rechts) und Tochter Zoë Kravitz. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.05.2024, 13:01 Uhr

Rockstar Lenny Kravitz feiert am 26. Mai seinen 60. Geburtstag. Am Freitagabend wurde in Paris reingefeiert - mit zahlreichen Promifreunden sowie Ex-Ehefrau Lisa Bonet und Tochter Zoë.

Wenn ein Rockstar Geburtstag hat, muss ordentlich gefeiert werden. Und das tat Lenny Kravitz, der am heutigen Sonntag 60 Jahre alt wird: Am Freitagabend (24. Mai) schmiss der Musiker eine Party in Paris und feierte gemeinsam mit zahlreichen Promifreunden in seinen runden Geburtstag rein. Gleichzeitig zelebrierter er den Release seines neuen Albums "Blue Electric Light". Mit dabei waren auch Ex-Ehefrau Lisa Bonet (56), von der Kravitz seit mehr als 30 Jahren geschieden ist, und die gemeinsame Tochter Zoë Kravitz (35).

Laut der britischen "Daily Mail" kam Lenny Kravitz am Freitag mit einer unbekannten Frau an seiner Seite im Hôtel de Crillon in der französischen Hauptstadt an. Der Musiker war in einem durchsichtigen braunen Chiffon-Top und einem schwarzen Nadelstreifen-Anzug gekleidet, seine Begleitung trug ein elegantes schwarzes Midikleid mit Beinschlitz.

Lisa Bonet und Zoë Kravitz kamen zur selben Zeit vor dem Hotel an, die 65-Jährige trug einen schwarzen durchsichtigen Rock sowie ein weißes Häkeltop, ihre Tochter ein weißes Satin-Maxikleid und einen langen schwarzen Mantel.

Zahlreiche Star-Freunde feiern mit Lenny Kravitz

Unter den weiteren Star-Gästen waren Schauspielerin Salma Hayek (57) mit Ehemann François Henri-Pinault (61), Model Naomi Campbell (54), Schauspieler Colman Domingo (54), "Tribute von Panem"-Star Evan Ross (35), "Matrix"-Star Laurence Fishburne (62) sowie "Borat"-Darsteller Sacha Baron Cohen (52). Auch Musiker Yungblud (26) kam mit Partnerin Jesse Jo Stark (33).

Wie ein Insider gegenüber dem "People"-Magazin verriet, feierten Kravitz und seine Gäste mit einem Dinner sowie einer Afterparty. Es sei ein "spaßiger Abend, umgeben von seiner Familie und engsten Freunden" gewesen. Ganz besonders: Laut dem Insider soll Kravitz' Grundschullehrerin aus New York nach Paris angereist sein, um mit ihm zu feiern.

Lenny Kravitz hat noch "Liebe" für Ex Lisa Bonet

Lenny Kravitz war von 1987 bis 1993 mit der Schauspielerin Lisa Bonet verheiratet, die gemeinsame Tochter Zoë kam 1988 zur Welt. Erst im Februar erklärte der Musiker, dass er immer noch "Liebe" für seine Ex-Ehefrau habe und sie "ein Teil meines Lebens, der mein Herz, meine Seele oder meinen Geist nie verlassen wird", sei.

Nach der Beziehung zu Bonet war Kravitz in den 1990er Jahren kurzzeitig mit Sängerin Kylie Minogue (55) liiert, von 1992 bis 1997 war er in einer Beziehung mit Sängerin Vanessa Paradis (51). In den frühen 2000er Jahren war der Musiker mit Nicole Kidman (56) zusammen und sogar verlobt, zudem war er von etwa 2001 bis 2003 mit Supermodel Adriana Lima (42) liiert. Ob das Geburtstagskind derzeit in einer Beziehung ist, ist nicht bekannt.