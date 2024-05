Ein "spirituelles Anliegen" Lenny Kravitz hatte seit neun Jahren keine ernsthafte Beziehung

Das Leben in Enthaltsamkeit ist für Rockstar Lenny Kravitz ein "spirituelles Anliegen". (ym/spot)

SpotOn News | 31.05.2024, 11:03 Uhr

Bereits seit neun Jahren wartet US-Rocker Lenny Kravitz auf die wahre Liebe. Bis er diese gefunden hat, will er sich an sein Versprechen halten: Der Rockstar lebt enthaltsam.

Sex, Drugs and Rock'n'Roll – dieses Motto gilt nicht für den US-amerikanischen Rockstar Lenny Kravitz (60). Wie der "Fly Away"-Interpret in einem Interview mit der britischen Tageszeitung "The Guardian" nun verrät, warte er bereits seit neun Jahren auf die wahre Liebe und lebe bis dahin in Enthaltsamkeit.

Für Lenny Kravitz ein "spirituelles Anliegen"

Seit neun Jahren habe er keine ernsthafte Beziehung mehr geführt, so Kravitz im Gespräch mit "The Guardian". Bis er die richtige Frau gefunden habe, wolle der Rockstar an seinem Versprechen festhalten und in Enthaltsamkeit leben. Für den 60-Jährigen sei das "ein spirituelles Anliegen".

Bereits 2008 sprach der 60-Jährige in der amerikanischen Fernsehsendung "CBS Sunday Mornings" über seine Entscheidung, enthaltsam zu leben: "Das ist ein Gelübde, das ich drei Jahre zuvor gemacht habe", so Kravitz damals. Seine Entscheidung rühre von der Trennung von seiner früheren Ehefrau Lisa Bonet (56) und seinen darauffolgenden Beziehungen her. "Ich wurde ein Frauenheld", so Kravitz im Interview.

Die Suche nach einer passenden Partnerin gestalte sich heute jedoch als schwierig, auch wenn sich Kravitz jemanden an seiner Seite wünscht. Durch die Jahre des Single-Lebens sei der Sänger in seinen Gewohnheiten und seiner Lebensweise sehr festgefahren.

Beziehungen mit Nicole Kidman und weiteren Promis

In der Vergangenheit machte Kravitz Schlagzeilen mit Beziehungen zu anderen Prominenten wie Nicole Kidman (56), Adriana Lima (42) und Kylie Minogue (56). Verheiratet war der "Blue Electric Light"-Künstler hingegen nur einmal. Aus seiner rund sechsjährigen Ehe mit der amerikanischen Schauspielerin Lisa Bonet ging 1988 Tochter Zoë Kravitz (35) hervor. Das Paar ließ sich 1993 scheiden.