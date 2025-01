Musik Lenny Kravitz: Las-Vegas-Rückkehr

Lenny Kravitz - Blink Twice premiere 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2025, 14:00 Uhr

Lenny Kravitz kehrt für eine weitere ,Blue Electric Light‘-Residency auf den Las Vegas Strip zurück.

Der ,Fly Away‘-Hitmacher trat im Oktober fünf Mal im Dolby Live at Park MGM auf, um sein zwölftes Studioalbum vorzustellen, und er wird am 1., 2., 6., 8. und 9. August 2025 an denselben Ort in Sin City zurückkehren. Der Kartenverkauf beginnt am Samstag (11.Januar) um 10 Uhr Ortszeit. Zuvor wird der Musiker im Februar und April auf Europatournee gehen. Die Tournee beginnt am 22. Februar in Lyon, Frankreich, und endet am 26. Februar in der OVO Arena Wembley in London.

Im September wurde Lenny bei den MTV Video Music Awards mit dem Best Rock Award für seinen Song ,Human‘ ausgezeichnet und widmete den Gewinn seiner verstorbenen Mutter. Der ,Are You Gonna Go My Way‘-Hitmacher erinnerte sich daran, dass er 1993 mit seiner geliebten Mutter Roxie Roker an der Zeremonie teilnahm, zwei Jahre bevor sie im Alter von 66 Jahren an Krebs starb.