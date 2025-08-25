Musik Leona Lewis hat Las Vegas-Residenz manifestiert

25.08.2025

Die Sängerin gibt im Winter 33 Konzerte im The Venetian Resort Las Vegas.

Leona Lewis ist der Meinung, dass sie ihre Dauershow in Las Vegas manifestiert hat.

Die 40-jährige Sängerin wird zwischen dem 1. November und dem 3. Januar insgesamt 33 Shows im The Venetian Resort Las Vegas spielen und verriet, wie sie diesen aufregenden Gig bekommen hat. Im Podcast ‚Nearly Parents‘ von Jamie Laing und Sophie Habboo berichtete sie: „Ich habe Céline Dion in Vegas gesehen. Im Hinterkopf habe ich mir, als ich sie sah, einfach vorgestellt, dass ich selbst dort stehe. All die Jahre später wird es jetzt tatsächlich Wirklichkeit. Es ist verrückt und unglaublich.“

Auf der Website des Venetian heißt es: „Mit einem bezaubernden Abend voller Karriere-Highlights, darunter ‚Bleeding Love‘, ‚Better In Time‘ und ihr neuer Weihnachtsklassiker ‚One More Sleep‘, werden Leonas beeindruckende Vocals in dem intimen Rahmen voll zur Geltung kommen. Dieses unverzichtbare Weihnachts-Event fängt den Geist der Saison perfekt ein.“

Die Musikerin selbst schwärmte: „Ich bin überglücklich, diese Show nach Voltaire zu bringen, da sie seit Jahren in Arbeit ist – speziell für meine Fans gemacht. Weihnachten war für mich und meine Familie schon immer eine ganz besondere Zeit und es gibt nichts Vergleichbares zur Energie von Las Vegas während der Feiertage. Ich kann es kaum erwarten, auf die Bühne zu gehen!“

Zuvor hatte Leona verraten, dass die Geburt ihrer Tochter Carmel im Jahr 2022 ihre Herangehensweise an ihre Karriere verändert hat. „Ich habe das Gefühl, dass dadurch definitiv ein anderer Teil deines Gehirns freigeschaltet wird. Man fängt an, die Dinge anders zu sehen. Es verdichtet alles so, dass du wirklich nur noch das herauspickst, was wirklich richtig für dich ist“, erzählte die Chartstürmerin laut ‚The Mirror‘.