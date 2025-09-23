Musik Leona Lewis lässt sich von Adele für ihre Las-Vegas-Residency inspirieren

Bang Showbiz | 23.09.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin will sich für ihr neues Projekt von dem ebenfalls britischen Superstar inspirieren lassen.

Leona Lewis möchte während ihrer Las-Vegas-Shows ihr Leben mit den Fans „teilen“.

Die ‚Bleeding Love‘-Sängerin tritt mit ihrer Show ‚A Starry Night‘ zwischen November und Januar im Voltaire im The Venetian in Las Vegas auf. Dabei will sie sich von Adeles erfolgreicher Residency inspirieren lassen, in der die Künstlerin ihre Hits nicht nur sang, sondern auch Geschichten erzählte und mit dem Publikum plauderte. Leona sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Das liebe ich an [Adeles] Show. Sie hat die unglaublichste Stimme, aber ich fand es einfach großartig, wie sie mit allen redet und ihr Leben teilt. Es geht darum, den Vorhang zurückzuziehen und zu zeigen, wer die Künstlerin wirklich ist und warum wir die Lieder singen, die wir singen. Die Tatsache, dass es so intim ist, ist einer der Gründe, warum ich hier eine Residency machen wollte.“ In den vergangenen zwanzig Jahren seit ihrem ‚X Factor‘-Sieg sei eine Menge passiert, weshalb ihr kommender Auftritt für Leona mehr als nur eine Show sei. „Das bin ich, die teilt, was ich durchgemacht habe – wie ich angefangen habe, warum ich bestimmte Songs geschrieben habe, warum ich bestimmte Lieder performt habe. Es ist die Krönung meiner bisherigen Arbeit in der Musik“, sagt sie weiter.

Leona ist „sehr stolz“ darauf, ihre eigene Las-Vegas-Residency bekommen zu haben. Ihre Familie plant, sie für die Dauer der Shows in der Stadt zu begleiten. Sie erklärte: „Ich fühle mich sehr stolz und geehrt, dass ich in die Fußstapfen von Elton John und Adele treten darf und eine Show in Las Vegas habe. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man aus Großbritannien kommt – ein Mädchen aus Hackney – und so eine große Vegas-Show machen darf. Das bedeutet mir, meiner Familie und meiner Community sehr viel.“ Ihre Eltern werden ihr mit ihrer Tochter Coco helfen und ihr Mann sei ebenfalls regelmäßig in Las Vegas, da er dort eine Produktion betreue. „Also dachten wir: ‚Lasst uns einfach eine Weile hier sein und uns wirklich als Teil der Community fühlen'“, so Leona im Interview.

Die 40-Jährige wurde 2006 berühmt, als sie ‚The X Factor‘ gewann. Ihr damaliger Mentor Simon Cowell steht bis heute hinter ihr. Sie sagte: „Als ich ihm von Vegas erzählt habe, war er so unterstützend. Er hat immer schon von Tag eins an bei der Show zu mir gehalten, und das tut er auch heute noch. Ich kann ihn jederzeit anrufen. Wenn ich irgendwo Unterstützung brauche – er ist großartig.“