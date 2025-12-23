Musik Leona Lewis plant, 2026 ihr erstes Album seit über zehn Jahren zu veröffentlichen

Bang Showbiz | 23.12.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin bereitet sich darauf vor, im kommenden Jahr ein neues Album herauszubringen.

Leona Lewis kündigt an, 2026 eine neue Platte herauszubringen.

Die britische Sängerin hat seit ‚I Am‘ aus dem Jahr 2015 kein Studioalbum mehr veröffentlicht und sich stattdessen vor allem auf Weihnachtsmusik konzentriert. Gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘ verriet sie nun: „Ich war in den letzten Jahren tatsächlich immer wieder im Studio. Es war eine echte Herzensangelegenheit, und ich plane, im nächsten Jahr neue Musik zu veröffentlichen.“

Die 40-Jährige steht derzeit mit ihrer Show ‚A Starry Night‘ im The Venetian in Las Vegas auf der Bühne. Die Auftritte begannen im November und laufen noch bis Januar 2026. Vor oder nach den Shows greift die ‚Bleeding Love‘-Interpretin jedoch nicht zum Alkohol. Leona, die mit ihrem Ehemann Dennis Jauch eine dreijährige Tochter namens Carmel Allegra hat, erklärte: „Ich trinke eigentlich nicht, wenn ich auf Tour bin oder mehrere Shows am Stück spiele. Außerdem habe ich ein Kleinkind, dem ich hinterherlaufe – da ist Alkohol gerade das Letzte, woran ich denke.“

Die Musikerin fügte hinzu: „Ich bin im Moment total im Weihnachtsmodus, aber die Show ist eine schöne Mischung aus meinen eigenen Songs und meinen liebsten Weihnachtsliedern.“ Ihre Las Vegas-Shows sind ein echtes Familienprojekt. Die ‚X Factor‘-Gewinnerin erklärte: „Mein Mann hat die Show produziert, und auch unsere kleine Tochter hatte bei vielem ihre Finger im Spiel. Es ist also ein sehr familienfreundliches Erlebnis – ein bisschen magisch, leicht ätherisch und hoffentlich mit einem erhebenden Gefühl für das Publikum.“ Besonders wichtig war Leona, während der Performance von ‚Fly Me to the Moon‘ von Frank Sinatra auf einem riesigen Mond über dem Publikum zu schweben.