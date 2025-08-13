Stars Leonardo DiCaprio: Er möchte im Alter ehrlicher sein

Leonardo DiCaprio will nach seinem 50. Geburtstag „ehrlicher“ sein.

Der Hollywood-Star feierte seinen runden Geburtstag im November 2024 und gibt zu, dass der Meilenstein einen Einstellungswechsel ausgelöst habe. Er möchte jetzt in erster Linie mit seinen Mitmenschen anders umgehen.

„50 zu werden erzeugt das Gefühl, dass man den Wunsch hat, einfach ehrlicher zu sein und keine Zeit zu verschwenden“, sagte Leonardo DiCaprio jetzt gegenüber ‚Esquire UK‘. „Ich kann mir nur vorstellen, wie sich die nächsten Jahrzehnte entwickeln werden. Ich schaue mir zum Beispiel meine Mutter an, und sie sagt einfach genau das, was sie denkt, und verschwendet keine Zeit. Sie verbringt keine Zeit damit, anderen etwas vorzuspielen.“

DiCaprio ist entschlossen, künftig keine Zeit zu vergeuden. Gleichzeitig räumt er aber ein, dass er damit das Risiko eingehe, „dass Dinge auseinanderfallen“ könnten – gerade wegen seiner direkten Art. Er sagte: „Ehrlicher zu sein und dabei zu riskieren, dass Dinge auseinanderfallen oder dass es zu Meinungsverschiedenheiten kommt oder dass man sich in irgendeiner Beziehung im Leben – sei es privat oder beruflich – trennt, bedeutet, dass man keine Zeit mehr verschwenden will. Man muss einfach viel direkter sein. Es ist fast eine Verpflichtung, weil viel mehr von deinem Leben hinter dir liegt als vor dir.“

DiCaprio hat eine äußerst erfolgreiche Karriere in Hollywood hinter sich, mit Hauptrollen in Filmen wie ‚Titanic‘, ‚The Aviator‘, ‚The Departed‘ und ‚The Revenant‘. Gleichzeitig bemüht er sich um eine gesunde Work-Life-Balance. „Ich glaube, ich bin gut darin, weil ich zwischen den Filmen viel Zeit frei habe“, fügte er hinzu. „Ich mache Dinge sparsamer, was bedeutet, dass man danach wieder Lust auf sein richtiges Leben hat. Während der Dreharbeiten steht das Leben still. Alles wird gestoppt und ins Privatleben verschoben.“