Sänger mit 31 Jahren gestorben Letzte Lebenszeichen: Liam Payne schwärmte von Freundin und Sohn

Liam Payne an der Seite von Freundin Kate Cassidy. (stk/spot)

SpotOn News | 17.10.2024, 11:02 Uhr

Rund um den Globus trauern Menschen um Liam Payne. Wer sich die Posts ansieht, die der Star zuletzt veröffentlichte, sieht vor allem eines: viel Liebe.

Die Nachricht, dass Liam Payne (1993-2024) am vergangenen Mittwoch (16. Oktober) mit nur 31 Jahren gestorben ist, können seine Fans weltweit kaum fassen. Wie es zu dem Unglück in Argentinien kommen konnte, bei dem Payne laut übereinstimmenden Medienberichten von einem Balkon aus dem dritten Stock eines Hotels in den Tod stürzte, wird derzeit von den zuständigen Behörden ermittelt. Viele Anhänger des One-Direction-Stars suchen in seinen letzten Postings in den sozialen Netzwerken nach Antworten. Was sie dort finden, sind vor allem Liebesbekundungen des Verstorbenen.

Sowohl bei Instagram als auch Twitter hatte Payne schon seit längerer Zeit keinen permanenten Beitrag mehr in seinem Feed veröffentlicht. Dafür war er vor allem bei Snapchat bis zuletzt sehr aktiv. Noch Anfang des Monats hatte er dort gemeinsam mit seiner Freundin Kate Cassidy ein Video hochgeladen, in dem sie miteinander scherzend ihre Outfits zeigten, in denen sie später ein Konzert von Paynes Ex-Bandkollegen Niall Horan (31) in Argentinien besuchten.

Sogar nur Stunden vor seinem Tod habe er laut "Sky News" zudem Videos veröffentlicht, in denen er Impressionen der gemeinsamen Zeit mit seiner Freundin in Argentinien teilte. Die Videos müssen jedoch schon einige Tage zuvor entstanden sein, da seine Partnerin inzwischen schon wieder nach Florida zurückgekehrt ist, wie Bilder auf ihren Social-Media-Accounts belegen. Dort habe sie sich um den gemeinsamen Hund kümmern müssen.

An einem der "wunderschönen Tage in Argentinien" stand demnach für die beiden ein Ausritt auf dem Programm, ebenso wie offenbar auch eine Partie Polo. Er postete unter anderem auch ein inniges Bild mit seiner Liebsten, die in einem weiteren Video scherzte, dass die zwei "jeden Tag bis 12 Uhr schlafen" würden.

Sein Sohn wurde sein "Mini Me"

Am 29. August hatte Liam Payne seinen 31. Geburtstag gefeiert. Im Zuge seines Ehrentages hatte er liebevolle Worte für seinen Sohn Bear gefunden, die, wie sich jetzt auf tragische Weise herausstellen sollte, seine letzte öffentliche Botschaft an den siebenjährigen Jungen war. Damals sagte Payne über seinen Sohn: "Gott segne ihn. Er wird jetzt so groß. Er ist ein großer Junge und sieht aus wie ein 'Mini Me'. Als ob wir noch mehr von mir auf der Welt gebraucht hätten."

Bear war im März 2017 auf die Welt gekommen, seine Mutter ist Paynes Ex-Freundin Cheryl Cole (41). Im Juli des Folgejahres hatten sich die beiden jedoch getrennt.