Stars Letztes Interview von Papst Franziskus wird in neuem Projekt von Martin Scorsese ausgestrahlt

Martin Scorsese - October 2023 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2025, 18:00 Uhr

Martin Scorsese produziert einen Dokumentarfilm über Papst Franziskus mit seinem letzten Interview vor laufender Kamera.

Der legendäre Filmemacher, der für seine Arbeit an Filmen wie ‚Taxi Driver‘, ‚Goodfellas‘, ‚The Irishman‘ und ‚Gangs of New York‘ bekannt ist, wird den verstorbenen Pontifex ehren, der am Ostermontag (21. April) im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls starb.

Scorsese hat an dem neuen Dokumentar- und Kulturprojekt ‚Aldeas – a New Story‘ gearbeitet, das vom Bildungsprogramm Scholas Occurrentes des verstorbenen Papstes entwickelt wurde. Der Film wird Franziskus‘ letztes ausführliches Interview für das Kino enthalten, das exklusiv für das Stück gedreht wurde. Das Projekt konzentriert sich auf den Glauben des Papstes an die Heiligkeit von Kreativität und verbindet Bildung, Gemeinschaftsbildung und Filmproduktion. In einer Erklärung vor seinem Tod sagte er: „‚Aldeas‘ ist ein äußerst poetisches und sehr konstruktives Projekt, weil es an die Wurzeln dessen geht, was menschliches Leben ist, menschliche Geselligkeit, menschliche Konflikte… die Essenz einer Lebensreise.“

In der Zwischenzeit betonte Scorsese, wie wichtig es sei, zu kommunizieren und „die Geschichten darüber zu teilen, wer wir sind“. Er fügte hinzu: „Mehr denn je müssen wir jetzt miteinander reden, einander kulturübergreifend zuhören. Eine der besten Möglichkeiten, das zu erreichen, besteht darin, die Geschichten darüber zu teilen, wer wir sind, die sich in unserem persönlichen Leben und unseren Erfahrungen widerspiegeln. Es hilft uns, zu verstehen und zu schätzen, wie jeder von uns die Welt sieht.“ Papst Franziskus sei es wichtig gewesen, dass Menschen auf der ganzen Welt Ideen mit Respekt austauschen und gleichzeitig ihre kulturelle Identität bewahren, und das Kino sei das beste Medium, das zu tun. Der Dokumentarfilm zeigt kurze Spielfilme aus Gambia, Italien und Indonesien.